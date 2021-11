La hostelería baraja incorporar el certificado covid a restaurantes y grandes eventos

El sector de la hostelería se volverá a reunir el próximo lunes con la Xunta para abordar nuevas posibles medidas ante la subida de casos de covid-19, que este viernes ya rozan los 2.000 en la comunidad gallega. El encuentro, que se celebrará a última hora de la tarde del lunes, servirá para abordar con el sector la posibilidad de incorporar el certificado covid a esta actividad.

La exigencia de esta acreditación —sea de vacunación, recuperación de la enfermedad o prueba negativa— ya la incorporó la Xunta durante el verano, pero la sala de vacaciones del TSXG tumbó la medida, que finalmente recibió el aval de la Justicia. De ahí que se acabase implantando en el ocio nocturno, con respaldo del alto tribunal gallego, así como en los albergues y, a partir de este sábado, en hospitales para los acompañantes o vistas de pacientes ingresados.

Con la mirada puesta en las próximas fechas con citas con grupos numerosos, la hostelería convocada al encuentro baraja que las medidas que se pueden poner encima de la mesa pueden incluir la restauración o los eventos, sobre todo, pensando en las fechas navideñas --cenas de empresa, etc-- durante el mes de diciembre, pero falta por conocer el detalle de la previsión de la Xunta.

En todo caso, el contexto europeo es el de la exigencia del certificado covid para poder entrar en establecimientos de hostelería, si bien los índices de vacunación en estos países es más bajo que en España. Por otro lado, ya son varias voces —incluidas jurídicas— las que se han mostrado partidarias de incorporar el certificado covid a esta actividad, como así también lo ha pedido con un marco general para todo el Estado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Con este telón de fondo, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha apuntado este viernes que las decisiones para la hostelería, con la que se reúnen el lunes, se tomarán "en función de las características de cada establecimiento y tipo de local", lo que apunta la posibilidad de que no sea una medida general, "y no por la incidencia acumulada de cada ayuntamiento", lo que significa que no se activaría el caso de emergencia que incluye actualmente el protocolo de hostelería.

En este sentido, el titular de la Administración sanitaria afirmó que, de entrada, la Xunta opta por no modificar el sistema de aforos y sí por reforzar elementos que dan "mejores garantías", como es el certificado o la renovación del aire como elementos diferenciadores.

Actualmente, los aforos en hostelería están al 100 por cien, tanto en terrazas como en interiores, y existe un nivel de seguridad que reduciría al 30 por ciento la capacidad en interior y al 50 por ciento en exteriores.