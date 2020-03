Meixoeiro implanta un test a conductores, que no tienen que salir del coche

El Hospital del Meixoeiro en Vigo ha implantado un sistema que permite a los facultativos realizar test a personas sospechosas de haber contraído el coronavirus sin necesidad de que se apeen del coche.

Esta especie de 'drive through' sanitario ha sido habilitado en la rampa de entrada al laboratorio del hospital, donde se analizan las pruebas, y se puso en marcha este martes con la realización de 45 test.

Sin embargo, según ha explicado este miércoles Julio García Comesaña, gerente del área sanitaria de Vigo, el sistema tiene capacidad para realizar un prueba cada cinco minutos o unas 200 diarias.

"Pusimos hace un tiempo el sistema de recogida de muestras a domicilio, que fue muy bien acogido y muy práctico, pero el desplazamiento al domicilio, y sobre todo el hecho de vestirse y desvestirse para cada domicilio, suponía mucho tiempo para cada muestra y un gran consumo de equipo de protección individual", ha explicado.

Con los 45 test realizados este martes, se ahorraron 43 equipos de protección individual, ya que tan sólo se utilizó uno en cada turno, aspecto que ha querido resaltar García Comesaña porque "preocupa muchísimo".

Pero también se ahorra tiempo, ya que las personas sospechosas de estar infectadas por el coronavirus no tardan más de dos minutos en hacerse la prueba, aunque tienen que llegar en coche hasta el hospital, lo que no siempre es posible, ya que hay gente que no conduce o que no está en condiciones de hacerlo.

En esos casos siguen funcionando los siete equipos a domicilio, los cuales están capacitados para realizar entro ocho y diez pruebas al día, muy pocas comparado con los 200 que puede hacer el equipo que trabaja con este nuevo sistema.

Según ha explicado García Comesaña, la prueba sólo se realiza por prescripción médica y, tras la introducción de la petición del facultativo en el sistema corporativo del laboratorio, se le da cita al paciente, al que se envían instrucciones de cómo llegar al punto de toma y se le informa después de qué ha de hacer en casa en tanto que no sepa el resultado.

El mismo día de la toma, o al día siguiente como máximo, el paciente sabrá a través de una llamada del facultativo que solicitó la prueba si ha dado positivo.

El sistema funciona en dos turnos de 8.30 a 21.30 y el Área Sanitaria de Vigo ya ha informado al resto de áreas de Galicia de cómo está siendo la experiencia para que la adopten si lo consideran conveniente.

En opinión de García Comesaña es muy útil porque es cómodo para los pacientes y sobre todo rápido, pues con el aumento de peticiones de pruebas los equipos a domicilio no estaban dando abasto y ahora confían en que la demora no supere las 24 horas, o como mucho las 48.