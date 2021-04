Un home resulta ferido ao ser atropelado por un tractor en Muxía

Un home foi evacuado ata o centro hospitalario de referencia tras sufrir un accidente cunha máquina agrícola no termo municipal coruñés de Muxía.

Segundo a información facilitada pola persoa particular que chamou ao 112 Galicia ao fío das 17:45 horas, o ferido foi alcanzada polo tractor no lugar de Merexo, na parroquia de San Martiño, e necesitaba asistencia sanitaria. De feito, nun principio sinalaba a necesidade de uso do material de excarceración, pero, unha vez no lugar do suceso, os equipos de intervención liberaron ao varón sen facer uso deste equipamento.

As lesións provocadas polo accidente motivaron a mobilización do helicóptero medicalizado de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así o confirmaron os profesionais sanitarios unha vez informados polo 112 Galicia. Para colaborar co persoal sanitario, desde o 112 Galicia solicitouse a intervención dos Bombeiros de Cee, dos axentes da Garda Civil e dos efectivos de Protección Civil da localidade.