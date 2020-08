Un hombre en Vigo se sorprende de que lo detengan "por dos patadas" a su mujer

Un hombre ha sido detenido por propinar dos patadas a su pareja en una céntrica avenida de Vigo yen el momento de ser arrestado expresó su asombro, informó la Policía Local.

"Es mi mujer. No me puedo creer que por darle dos patadas me vayáis a detener", comentó el individuo a los agentes en el momento en que procedían a arrestarlo.

El agresor, de 44 años y natural de Oviedo, aunque residente en Vigo, agredió a la mujer hacia las 17:45 horas de ayer en la Avenida Ramón Nieto y un ciudadano denunció esa actitud a la Policía.

Cuando los agentes llegaron a la zona reconocieron al agresor por la descripción del denunciante y uno de ellos se entrevistó con la víctima, quien aseguró al regresar de un almuerzo con unos amigos, su marido comenzó a darle golpes en la cabeza con la mano y seguidamente varias patadas.

A continuación, la agarró de los brazos y la tiró contra la reja de un bar, donde fue auxiliada por unos viandantes que se interpusieron entre ambos para evitar que continuase la agresión.

La mujer afirmó que no era la primera vez que ocurría ese tipo de agresiones aunque nunca antes había denunciado ese tipo de conductas a las autoridades.

OTRA AGRESIÓN

También en Vigo la Policía Local detuvo a un joven por echar de casa a su esposa arrastrándola por el cabello en la calle Penis.

La víctima le contó a los agentes que el detenido llevaba días sin acudir al domicilio y que la madrugada del domingo regresó a la vivienda, acto seguido la agarró del pelo y comenzó a arrastrarla mientras amenazaba con abrirle la cabeza.

La joven añadió que su marido la soltó y se fue cuando ella amenazó con llamar a la Policía para denunciar el maltrato que ha indicado que es una práctica habitual.

La semana pasada, cuando la joven se negó a darle dinero, su pareja le dio un puñetazo en la espalda y dos en la cara y la amenazó con unas tijeras, afirmó, aunque admitió que nunca lo había denunciado por miedo, ya que la amenazó con matarla si era detenido por su causa.

Tras esta entrevista, los agentes localizaron al joven en la confluencia de las calles Cataluña con Monforte de Lemos y procedieron a su identificación.

Al reconocer que venía de la calle de Penis, dijo no haber tenido pelea alguna y aseguró que estaba convencido de que si llamaban a su mujer ella no iba a denunciar, tras lo cual los agentes procedieron a su detención.