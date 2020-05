Un hombre de 44 años se atrinchera con una escopeta en Vilagarcía

Un hombre de unos 44 años de edad se ha atrincherado con una escopeta en la vivienda en la que reside en Vilagarcía de Arousa tras una discusión con sus padres. Al lugar se han desplazado efectivos policiales y un negociador para que ponga fin a esta actitud.

Según han informado a Europa Press fuentes policiales, los hechos comenzaron en la noche de este domingo en una vivienda unifamiliar de dos plantas ubicada en la parroquia de Cea, donde el varón residente en la planta superior y sus padres en la baja.

Después de mantener una discusión con sus padres, con los que tiene desavenencias, han indicado las mismas fuentes, el varón se ha atrincherado en la vivienda con una escopeta.

Al lugar han acudido efectivos de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES) de la Policía Nacional, además de patrullas del mismo cuerpo de la zona y un negociador, han concretado las mismas fuentes.

ANTECEDENTES. En la mañana de este lunes los GOES ya han abandonado el lugar después de que el juzgado no autorizase la entrada de los agentes en la vivienda por no haber peligro para terceras personas, ya que el individuo se encuentra solo con el arma.

El varón tiene antecedentes por altercados anteriores, han asegurado las mismas fuentes policiales, que han ratificado que este incidente comenzó por una discusión con sus padres, tras la que dijo que no salía de la vivienda.