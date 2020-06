Las hogueras y las sardinas son este año para grupos reducidos

Galicia celebra esta noche una de sus fiestas con más tradición: San Xoán, que no faltará a su cita pese a la pandemia aunque llega en formato reducido. Las limitaciones las pone cada concello, pero casi todos prohíben las hogueras en espacios públicos, por lo que saltar el fuego sobre la arena de la playa tendrá que esperar otros 365 días. Sí se podrá espantar a las meigas en fincas y jardines privados, aunque el mejor deseo este año es ahuyentar al virus aplicando un término tan arraigado en la comunidad como las cacharelas: el sentidiño.

Por primera vez en décadas Riazor y Orzán anochecerán vacíos — la Policía los desalojará a las 21.00 horas—, ya que el Ayuntamiento de A Coruña veta el acceso a los arenales. Así, el San Xoán herculino, declarado festejo de Interés Turístico Nacional, se trasladará a los barrios, donde no se podrán prender hogueras pero sí brasas para "sardiñadas, churrascadas e similares", de acuerdo con el bando publicado por la alcaldesa Inés Rey, en el que se exige para ello una "declaración responsable" con el compromiso de "manter un aforo limitado e seguir as recomendacións sanitarias".

Lo mismo sucede en la mayoría de municipios costeros con tradición de cacharelas en sus playas. Así, en O Morrazo las celebraciones se limitan a fincas privadas y siempre con permiso previo.

Al otro lado de la ría —Vigo, Nigrán y Baiona— y en Santiago y Pontevedra ocurre otro tanto, que solo habrá fiestas privadas, así como en las rías altas, donde Ferrol, Oleiros, Sada y Arteixo vetan también playas y cualquier espacio público, como Carballo, otra de las cunas del San Xoán gallego.

SIN HOGUERAS EN LUGO. Tierra adentro la situación cambia. Desde los consistorios de Lugo y Ourense avanzan que permiten cacharelas privadas pero "non se presentou ningunha solicitude", por lo que será el primer 23 de junio en que no olerá a sardinas en A Piringalla, Montirón o As Gándaras, salvo que haya fuegos clandestinos.