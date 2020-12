As hipotecas sobre vivendas caen un 5,4% en outubro en Galicia

O número de hipotecas constituídas sobre vivendas inscritas nos rexistros da propiedade situouse en 855 en Galicia en outubro, un 5,4% menos que no mesmo mes do ano anterior, segundo os datos que publica este martes o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Este retroceso no caso galego é similar á caída media española (-5,9%). A maior diminución sófrea Canarias (-42%). O incremento máis avultado prodúcese en Estremadura (+29,5%).

A pesar de que as hipotecas volveran a terreo positivo en setembro (disparáronse un 68%), atópanse de novo en negativo en outubro en Galicia nun ano marcado pola pandemia.

De feito, na comparativa intermensual -entre outubro e setembro- de hipotecas rexistradas sobre vivendas hai unha baixada do 18,6% na comunidade galega, segunda máis acusada o país.

O capital prestado foi de 84,2 millóns de euros, un 20,6% menos que en setembro e un 2,6% menos que en outubro de hai un ano.

LEIRAS. Sobre o total de leiras foron 1.228 hipotecas, ás que se prestou capital por 113,9 millóns de euros, repartidas entre rústicas (38 por 4,9 millóns) e urbanas (1.190 por 109 millóns).

As hipotecas sobre leiras urbanas repartíronse entre as 855 vivendas, cinco solares e 330 leiras doutro tipo.

En ambos os casos, a maioría das hipotecas constituíronse en bancos (33 das 38 hipotecas en leiras rústicas e 1.163 das 1.190 en leiras urbanas).

Pola súa banda, as cancelacións situáronse en 1.437: 47 sobre leiras rústicas, 961 correspondentes a vivendas, 44 de solares e 385 noutra clase de leiras. Do total, 1.356 estaban subscritas con bancos. 195 novaciones, 28 por subrogación de acredor e sete por subrogación do debedor.