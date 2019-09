El hijo mayor del asesino de Valga: "Se me cae la cara de vergüenza por ser su hijo"

El hijo mayor de José Luis Abet, fruto de su anterior relación y de 25 años, ha realizado unas declaraciones en las que queda patente su sufrimiento por lo acontecido y la terrible situación por la que atraviesa su familia.

"Aunque no tenga relación con él no quiere decir que no me j... lo que ha hecho"

Ocultando su rostro y ante una cámara de Telecinco, el joven relató que la mañana del triple crimen de Valga se encontraba trabajando cuando recibió una llamada. Lo avisaban de que a su abuela -la madre del asesino confeso- la había tenido que llevar al hospital. Cuando preguntó qué le había pasado fue cuando le dijeron que su padre estaba detenido por haber acabado con las vidas de Sandra Boquete, su hermana Ana y la madre de ambas, María Elena.

"Yo no tengo relación con él desde hace años", confesaba, explicando que para él sus padres son sus abuelos y que su mayor preocupación son sus hermanos pequeños y que su padre pague lo que ha hecho. "Aunque no tenga relación con él no quiere decir que no me j... lo que ha hecho, porque a mí se me cae la cara de vergüenza por ser su hijo", añadía, para concluir que a Abet le debería "caer lo que le tenga que caer, al no haber pena de matarlo apedreado".