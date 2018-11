¿Hay operación Feijóo en el PP?

Cien días después de su llegada, Pablo Casado empieza a estar cuestionado por algunos de los principales barones del Partido Popular, que verían con buenos ojos que se activase la alternativa de Alberto Núñez Feijóo en el caso de que el actual líder de la formación conservadora no lograse un buen resultado en las próximas citas electorales, tal como predicen las encuestas.

Así lo expone El Confidencial Digital, que asegura que "a nivel interno empiezan a escucharse las primeras críticas al nuevo presidente". Añade el mismo digital que "se le acusa, entre otras cosas, de no haber roto con la etapa anterior, conservando a vicesecretarios sin fuerza y, además, manteniendo en cargos relevantes a dirigentes que pertenecen al pasado y no al futuro". Además, a Casado se le reprocharía una mala gestión del caso de las grabaciones del excomisario Villarejo a María Dolores de Cospedal, a quien, según algunos, no defendieron debidamente y dejaron al pie de los caballos antes de que acabara presentando la renuncia.

La alargada sombra del líder gallego, Alberto Núñez Feijóo, vuelve pues a planear sobre la calle Génova, donde se valoran especialmente su capacidad de liderazgo, su capacidad de gestión y sus éxitos electorales, además de su experiencia. Y es que algunos barones siguen sin entender por qué no dio el paso en su día cuando era el preferido por la mayoría para conducir al partido en esta era post Rajoy.

"No remontamos en las encuestas y las perspectivas electorales no son halagüeñas. En Andalucía nos la vamos a pegar y en España tenemos casi imposible recuperar el Gobierno", señala a ECD una de las fuentes consultadas, que dejan entrever que un cierto pesimismo se ha instalado en el partido antes de tiempo.