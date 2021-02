Hallan perdido y ebrio a un camionero gallego que volcó y se fugó en La Rioja

Huir del lugar del accidente con la presumible intención de evitar soplar en el etilómetro acabó saliéndole caro a un camionero de Narón que el lunes volcó en La Rioja completamente borracho y se esfumó del lugar, aunque por fortuna no lo pagó con lo más preciado: su vida. Y buena parte de su suerte se la debe a Oxy, un perro adiestrado de la Guardia Civil que dio con él cuando estaba oculto entre unos matorrales y no podía moverse por estar al borde de la hipotermia —los mercurios bajaban el cero— y su latente estado de embriaguez.

Las cinco horas transcurridas desde el siniestro, al filo de las 19.00, y el momento en que el can lo olió, a medianoche, no bastaron para que el alcohol desapareciese del cuerpo del transportista, de 44 años, que arrojó 0,19 miligramos por litro de aire espirado, informa el digital Larioja.com. Siguiendo los patrones judiciales, no sería descabellado que cinco horas antes triplicase esta tasa.

Y dado que el límite para conductores profesionales es de 0,15, será sancionado con la retirada de 4 puntos y 500 euros, a lo que se suman 200 por abandono de vehículo y otros 2.001 por no llevar tarjeta de conducción en el tacógrafo.

En lo que concierne al accidente, ocurrido en la AP-68 a su paso por Alcanadre, el naronés también puede considerarse afortunado, ya que el camión volcó violentamente y la cabina estuvo cerca de caer por un terraplén, en un suceso que investiga la Guardia Civil. Él salió del lance sin lesiones más allá de los posteriores signos de hipotermia.