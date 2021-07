Hallan muerta y con signos de violencia a una mujer de 72 años en Moaña

El cuerpo sin vida de Cándida S., una mujer de 72 años, ha sido encontrado este sábado, con signos de violencia, en el interior de una vivienda de Moaña.

La Guardia Civil, que investiga el suceso, trabaja con todas las hipótesis y, según las fuentes consultadas por Efe, la del robo está sobre la mesa puesto que el cerrojo de la puerta estaba forzado y la fallecida tenía las manos atadas y marcas en el cuello.

Uno de los hijos de la víctima intentó sin éxito acceder a esta vivienda, situada entre Vilela y Tirán, junto a la PO-551, por la puerta. Ayudado de un vecino, forzaron la ventana y telefonearon al 112.

El domicilio, que no era la primera residencia de la víctima, no estaba revuelto. La septuagenaria estaba sola en él y los vecinos no escucharon ruido alguno.