Hallan muerta a una mujer tras un incendio en su vivienda en Ribadumia

Una mujer fue hallada muerta este miércoles en su casa en Ribadumia, donde se produjo un incendio que fue atajado por vecinos.

El 112 informa de que hasta el lugar acudieorn sanitarios, Bombeiros do Salnés, Guardia Civil y Protección Civil de Cambados.

Las fuerzas del orden han abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso.

