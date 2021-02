Hallan un cadáver en un pozo en O Porriño

La Guardia Civil investiga la aparición de un cadáver en un pozo en O Cerquido, en el municipio de O Porriño. El cuerpo fue hallado por unas personas que iban iniciar una obra.

El 112 movilizó a los Bombeiros de Baixo Miño y hasta el lugar también se desplazaron la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil, además de efectivos sanitarios.

#AXEGAInforma do achado do corpo dunha persoa nun pozo, no lugar de O Cerquido, no #Porriño. Os #Bombeiros de Baixo Miño comunicaron a súa saída para o rescate. Ademais, interveñen @guardiacivil Policía Local e Protección Civil. Os medios sanitarios tamén foron informados. pic.twitter.com/uWbMQuI9TZ