Hallan el cadáver de una mujer en el Miño a su paso por Ourense

El servicio de emergencias del 112 ha informado de que este miércoles ha sido, en el ayuntamiento de

El hallazgo se produjo en torno a las 12,30 horas y fueron los propios efectivos de emergencias de Ourense los que alertaron al 112 Galicia de que acababan de encontrar un cuerpo en el caudal del río ourensano, a la altura del Pabellón de los Remedios.

El 112 ha movilizado a los bomberos de Ourense, a los agentes de la Policía Nacional y Local del municipio y a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Los efectivos desplazados al lugar no han podido confirmar todavía si el cadáver localizado este miércoles corresponde a una mujer que desapareció en el mismo río el pasado mes de enero, y que no fue localizada a pesar de haber desplegado un amplio operativo de búsqueda por medios terrestres y aéreos, pero no fue localizada.