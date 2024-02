Hallan el cadáver de una mujer flotando en Neda

El cuerpo sin vida de una mujer apareció este sábado flotando en el mar entre el Puntal de Neda y el puente de As Pías, en el municipio coruñés de Neda. Fue un vecino el que dio aviso a los efectivos de emergencias al filo de las 10.20 horas tras avistar el cadáver.

El equipo de los bomberos de Ferrol se encargó de rescatar los restos mortales mediante el uso de motos acuáticas y lo trasladaron a la rampa de Neda. Allí, los agentes de la Guardia Civil han procedido a las diligencias para la identificación del cadáver y tratar de esclarecer las circunstancias de la muerte.

En el operativo también participaron la Guardia Civil, Protección Civil de la localidad, Salvamento Marítimo y personal sanitario del 061.

