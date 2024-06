Hallado el cuerpo de una mujer flotando en un río en Marín

El cuerpo sin vida de una mujer ha sido hallado este lunes flotando en el río Lameira en Marín. Según ha informado el 112, las fuerzas de seguridad están investigando lo sucedido. Al parecer, habría muerto ahogada tras caerse al agua, según ha informado Europa Press.

El suceso llevó a alertar a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bombeiros do Morrazo, Policía y Protección Civil de Marín, después de que un particular llamase sobre las 8.30 horas de la mañana para informar de lo ocurrido. El cuerpo se localizó en la Rúa do Souto, a la altura de la zona de huertas urbanas entre el pabellón y el CEIP Sequelo.

Los bomberos han tenido que rescatar el cuerpo no tanto por la profundidad, sino también por la dificultad de acceso de la zona. Además, hasta el punto ha acudido un médico que solo ha podido confirmar su fallecimiento.