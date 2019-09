El Ministerio de Hacienda podría desbloquear antes de que finalice septiembre 4.500 millones de euros de las entregas a cuenta de la financiación autonómica, según confirman fuentes de La Moncloa citadas por el diario El País. Otras fuentes apuestan por no poner fecha, para asegurar solo que siguen trabajando en busca de una solución que permita pagar y confían en encontrarla "cuanto antes".

Así las cosas, sea ya o haya que esperar, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, volvió a demandar este sábado al Gobierno central "la totalidad del dinero" que el Estado debe transferir a las comunidades autónomas, ahora que "dicen que van a pagar una parte", y lo acusó de gobernar de forma "frívola y sectaria".

A partir de ahí, Feijóo asegura que el Ejecutivo de Sánchez se desdice a sí mismo puesto que si "repitieron hasta la saciedad que pagar la deuda a las comunidades era totalmente imposible", ahora hay informaciones sobre los pasos que está dando el Ejecutivo para abonar partidas a las comunidades. "¡Qué vergüenza!", ha escrito en su cuenta oficial de Twitter, seguido de un rotundo: "Ahora con elecciones sí, claro". "Mientras se ríen de todos, solo espero que busquen otro resquicio para pagarnos toda la deuda de 700 millones. No solo una parte", apunta, en alusión al caso gallego.

A la espera de que se oficialice el pago, el anuncio supone un cambio sobre la posición previa del Gobierno, que aseguraba que la Abogacía del Estado impedía liberar esos fondos para no restar margen de maniobra al siguiente Ejecutivo. Ahora, a mes y medio de unas nuevas elecciones generales, el Gobierno en funciones habría encontrado un "resquicio legal" para actualizar la financiación a las comunidades sin saltarse el dictamen.

Con todo, no todas las fuentes se atreven a poner fecha. Las consultadas por Efe se limitan a indicar que Hacienda confía en encontrar una solución a un problema que es muy complejo a nivel técnico y dicen no poder aventurar si se hallará "durante este mes, el siguiente o el otro". "Tenemos claro que ese dinero tiene que estar cuanto antes en manos de las comunidades autónomas y que su financiación no puede depender de que haya presupuestos o Gobierno, pero la situación es la que es", aseguran.

Cuando se concrete, el Ministerio de Hacienda podría desbloquear 4.500 millones de euros a las administraciones autonómicas por la mejora de la recaudación del IRPF, el Iva y los impuestos especiales durante este año, algo que reclaman desde hace semanas los presidentes autonómicos.

GALICIA. "Lamentablemente nos están tomando el pelo", aseguró Alberto Núñez Feijóo desde Argentina, donde defendió que la Xunta tenía razón "desde el primer momento", ya que "no existen razones objetivas para explicar el porqué de no pagar todo el dinero que se les debe a las comunidades".

Para el máximo responsable del Ejecutivo gallego, el pago de esa deuda es necesaria para "que no haya tensiones de tesorería", para "poder pagar en tiempo y plazo la extra de Navidad, los fármacos del mes de diciembre y la dependencia" de los más mayores de ese mismo mes.

Reiteró así la reclamación "liberar" la totalidad de la deuda e insistió en que "al principio, cuando empezó a aflorar esta deuda se decía que era un invento de la Xunta", pero a pocas horas de conocerse la nueva convocatoria electoral "dicen que van a pagar una parte", por lo que hace un llamamiento al "respeto".

OPOSICIÓN. Mientras, el portavoz de En Marea, Luís Villares, acusó a PSOE y PP de utilizar la deuda del Estado con las comunidades autónomas como "táctica preelectoral", tras el anuncio del Gobierno para el desbloqueo de 4.500 millones que, "hasta ayer, parecían imposibles", ha ironizado.

También se pronunció este sábado sobre el tema la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien tachó de "pitorreo" que el Gobierno central vaya a desbloquear ahora los fondos de las comunidades autónomas después de haberlo condicionado a la formación de un nuevo Ejecutivo. "Lo único que demuestra es hasta qué punto las fuerzas estatales, se llamen PSOE, PP, Ciudadanos o Podemos, están instalados en una frivolidad", dijo la nacionalista, que volvió a instar a Feijóo a emplear la vía judicial si el Estado no reconoce la deuda total de 700 millones que cifra la Administración autonómica.

Por su parte, el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, exigió al presidente de la Xunta que se disculpe por su "farsa" y su "teatrillo de confrontación" por la deuda que Hacienda mantiene con Galicia.

POPULARES. Mientras, el presidente del PP, Pablo Casado, acusó este sábado al Gobierno de instrumentalizar las instituciones y los recursos públicos para hacer campaña. "No es serio. A favor sí, pero hasta hace cuatro días era imposible por un informe de la Abogacía del Estado que lo hacía imposible", subrayó.

En la misma línea, varios líderes regionales del Partido Popular tildaron de electoralista el hecho de que Hacienda haya apuntado la posibilidad de abonar antes de que acabe el año a las comunidades autónomas cantidades pendientes de las entregas a cuenta.