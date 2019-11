Hacienda da diez años más a Miño para pagar la deuda de los expropiados de Fadesa

El Ministerio de Hacienda ha concedido diez años más de plazo al Ayuntamiento de Miño para la amortización de la deuda de 12 millones de euros que ha contraído por el pago a los expropiados de Fadesa, que en un primer momento se iba a hacer en siete años y ahora se hará en 17.

Así lo han informado este jueves el portavoz provincial del PSdeG-PSOE en A Coruña, Bernardo Fernández, y el alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, en una comparecencia en A Coruña, donde han explicado que de esta forma el Consistorio "más endeudado de la provincia" tendrá diez años más para pagar los créditos con el Ministerio.

O alcalde de Miño, @Mvfaraldo explicou hoxe as medidas aprobadas polo Goberno de @sanchezcastejon para que o Concello poda flexibilizar o pago da débeda derivada do caso Fadesa. Un balón de osíxeno para a economía local tras anos de xestión neglixente do PP. pic.twitter.com/b246ASGdck