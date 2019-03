Guerra acude al baño de masas de Feijóo en medio de los rumores sobre su marcha a Cs

El exconselleiro de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, Javier Guerra, ha reaparecido en un acto del Partido Popular, el de celebración del décimo aniversario de la primera victoria de Feijóo en la Xunta, mientras se mantienen las incógnitas sobre su supuesto acercamiento a Ciudadanos. La portavoz de Cs en Galicia, Olga Louzao, ha reconocido solo que "han existido conversaciones" pero que no hay nada cerrado por el momento.

Un periódico publicaba este viernes que Ciudadanos habría ofrecido a Guerra ser candidato por la provincia de Pontevedra para las elecciones generales, con la finalidad de que fuese candidato a la Xunta el próximo año. Y precisamente este viernes Javier Guerra ha acudido al acto del PP al que estaba invitado como exconselleiro. Según fuentes del partido consultadas por Europa Press, sigue siendo militante "popular".

Javier Guerra se ha sentado en una de las primeras filas, justo detrás de la que ocupaba Feijóo y la vicesecretaria de comunicación del PP, Marta González, junto con los cuatro presidentes provinciales. Y se ha colocado entre los actuales conselleiros de Cultura, Román Rodríguez, y de Educación, Carmen Pomar, en una fila en la que también estaban los titulares de Facenda y de Infraestruturas.

Preguntado por los medios de comunicación por su presencia en el Hotel San Francisco de Santagio en el que se desarrollaba el evento, Javier Guerra solo ha explicado que acudía por estar invitado como exconselleiro. Con gestos, ha rechazado contestar a la pregunta de si sería su último acto con el PP o sobre las informaciones que lo vinculan con Ciudadanos.

A su llegada, Alberto Núñez Feijóo ha saludado a los miembros del PP que se encontraban en las primeras filas y, entre ellos, también a Javier Guerra, con el que se ha dado un apretón de manos. El exconselleiro asistió así a todo el acto pero fue uno de los primeros en abandonarlo, poco después de que Feijóo finalizase su intervención.

C's confirma conversaciones pero nada cerrado

Por su parte, la portavoz de Cs en Galicia, Olga Louzao, ha reconocido que "han existido conversaciones" con el exconselleiro de Industria Javier Guerra, pero ha asegurado que no hay nada cerrado para formar parte de las listas del partido.



Louzao ha afirmado que "no consta que Javier Guerra esté todavía en Ciudadanos". "Vimos también muchas más noticias en las que también se hablaban de nombres que, por un motivo o por otro, no fueron reales; por lo tanto, cuando haya que anunciar se anunciará", apostilla.



"Nunca negamos que existiesen conversaciones con Javier Guerra como con muchas otras personas que al final dieron el paso y otras que aún no lo dieron", agrega. De tal forma, insiste en que "todavía no se saben los nombres de los candidatos", por lo que en su momento "se anunciará" quiénes serán.



Ha incidido en que Guerra "tiene una experiencia y bagaje político y profesional", si bien "lleva apartado de la política seis años". Con todo, subraya que "cualquier persona" si "viene a aportar, si viene a sumar", aunque "no tenga el nombre y la experiencia de Javier Guerra, será bienvenido".