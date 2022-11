La Guardia Civil cree que el autor de los disparos en Maceda conocía a su víctima

El portal del edificio de Maceda en el que un ganadero resultó herido de bala por tres disparos que le descerrajó otro individuo, un joven de unos treinta años, delgado y de pelo rizado que está en busca y captura, no fue forzado por el atacante. Tampoco hay daños en la puerta del domicilio de la víctima, por lo que la Guardia Civil trabaja con la hipótesis de que ambos se conocían. De hecho, una de las sospechas es que el móvil del suceso fuese un ajuste de cuentas por deudas del ganadero, al parecer corroboradas por su propio hermano.

Choupi, como es conocido David Rodríguez Fernández, la víctima, de 32 años, sigue en reanimación en el Chuo. Presenta heridas en los pómulos —una bala le atravesó ambas mejillas— un brazo y el estómago. Esta última es la que más preocupa a los médicos, que corroboraron que se encuentra fuera de peligro.

Cuando se recupere prestará declaración en la comandancia de la Guardia Civil de Ourense, después de que dos agentes le preguntasen sobre el agresor minutos después del suceso, pero apenas consiguió murmurar unas palabras que no dieron pistas sobre el autor de los hechos, del que no hay ninguna pista o al menos no trascendió su existencia.

¿FUE POR DEUDAS?

Mientras, Maceda recobra poco a poco la "tranquilidad" tras lo sucedido, transmitió este viernes el alcalde de este ayuntamiento, Rubén Quintas, quien atribuye los hechos a un "episodio puntual" en un pueblo poco costumbrado a salir en el telediario y donde los vecinos todavía se saludan por su nombre. En este sentido, cabe destacar que Choupi no es originario de Maceda sino que lleva pocos meses en el municipio. Allí lo describen como un joven "amable y servicial" aunque reconocen no saber nada sobre su vida pasada, sobre la que en las últimas horas afloraron informaciones que hablan de deudas de 30.000 euros en la venta fraudulenta de vacas. Nada que, aun en el caso de ser cierto, justifique una acción tan abominable como la vivida.