Sin acuerdo en la Cámara en torno a la ley gallega de LGTBI en vísperas del Día del Orgullo 

Los grupos con representación en el Parlamento de Galicia no han alcanzado este miércoles un acuerdo sobre la aplicación de la ley gallega por la igualdad de trato y no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, que la oposición pide que se refuerce con medidas como una especialización de los centros Quérote+.

En la sesión plenaria celebrada dos días antes de la conmemoración del Día del Orgullo, el BNG presentó una proposición no de ley a través de la que exigía que "verdaderamente" se llevasen a cabo las medidas que la ley autonómica de 2014 contempla. El PP se ofrecía a aprobar una parte de las medidas que recogía la proposición pero no otras, y ante la imposibilidad de votar por puntos la propuesta fue rechazada.

La parlamentaria del BNG Olalla Rodil explicó que su grupo no accedía a la votación por puntos porque en la oposición no pretenden ser "meros apuntadores" pidiéndole a la Xunta que cumplan una ley ya aprobada como la de 2014. "Si no se hizo es porque no hubo voluntad de hacerlo", dijo.

"Traemos esta iniciativa para avivar el debate, para seguir avanzando en una sociedad democrática y justa", señaló Rodil. A partir de ahí, la iniciativa presentada por el BNG —que contó con el apoyo de En Marea y PSdeG— proponía modificar los requisitos para la acreditación de los centros de información a la mujer (CIM) de forma que se le retirasen las competencias en materia LGTBI con el objetivo de dotar a la comunidad de centros especializados.

Asimismo, reclamaban dotar de más recursos económicos y humanos la red de Centros Quérote+ prestando especial atención al colectivo LGBTI. Además, apostaban por diseñar una campaña entre el personal del Sergas para resolver posibles dudas y diferencias de criterios en la aplicación de la norma.

El parlamentario del PP Gonzalo Trenor defendió la norma actual, pionera en España, y la atención que se ofrece al colectivo LGTBI en la red de CIMS en Galicia. Se comprometió a aceptar las peticiones que llaman a "profundizar en la aplicación de la ley". A ello, "le decimos que sí, porque es la ley de todos los gallegos", apuntó.