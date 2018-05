Un grupo de encapuchados destroza el local de la Marea Atlántica en A Coruña

Una decena de personas encapuchadas ha destrozado este sábado el local de la Marea Atlántica en A Coruña, han informado a Efe fuentes del partido.



El local ha amanecido precintado por la Policía Local y con desperfectos visibles, provocados por un grupo de personas que a las 3.00 horas de la madrugada destrozó la verja y forzó la entrada.



Los diez encapuchados supuestamente acudieron armados con martillos, rompieron todas las lunas del bajo y lanzaron piedras para causar daños en los cristales del piso superior.



Fuentes del partido aclaran que la mayor parte de los daños son exteriores, aunque han constatado algún daño en el interior, antes de que se produjese la alerta de los vecinos a la Policía Local, que investiga lo ocurrido.

Así amenceu hoxe o local da Marea Atlántica.



Sen palabras. pic.twitter.com/1Y3DmINyh2 — Marea Atlántica (@mareatlantica) 26 de mayo de 2018



VIOLENCIA CONTRA LA MAREA. Los hechos se han producido tres días después del desalojo del centro social okupado de A Insumisa, situado en la antigua Comandancia Militar de Obras de A Coruña que será rehabilitada por el Gobierno central para convertirlo en equipamiento municipal, donde se produjeron dos cargas policiales que acabaron con varios heridos, entre ellos, un agente.



Desde entonces, se ha sucedido la violencia verbal contra el Gobierno local de A Coruña, de la Marea Atlántica, que este sábado ha visto pintadas que censuran ese desalojo en su sede.



La portavoz de la Marea Atlántica, Sabela Pérez, ha explicado que en el partido se vive con "tristeza, decepción e impotencia" esta "manifestación de violencia sin razón y sin sentido".



"Llevamos una semana muy dura en la que parece que la violencia ha tomado las calles, aunque no es así. Eso contradice nuestra filosofía, nos gusta el diálogo, estamos sorprendidas", ha continuado.



Sobre los usuarios del centro social okupado de A Insumisa, Pérez ha subrayado que desde diciembre se realizan "encuentros y ofertas de diálogo" y ahora continúa "la mano tendida" frente a actitudes que entiende que "no conducen a nada".



REACCIONES. "Mi rechazo absoluto al ataque a la sede de Marea Atlántica. La violencia no se puede justificar jamás. Desde la discrepancia política todo mi ánimo Xulio Ferreiro –alcalde– y Rocío Fraga –concejala de Seguridad Ciudadana–", ha expresado la portavoz del PP, Rosa Gallego, en su cuenta de Twitter.



El grupo municipal socialista ha mostrado, en una nota de prensa, "su rechazado al acto violento" y ha condenado "cualquier ataque" pues aboga "por el respeto y el diálogo como fórmulas para expresar opiniones, acuerdos y discrepancias".



La portavoz del BNG, Avia Veira, en su muro de Facebook, ha mostrado todo su "rechazo al asalto", pues "independientemente de las discrepancias que son muchas y abundantes respecto a lo que sucedió el día 23", le parece "despreciable" lo ocurrido, por lo que expresa su "solidaridad".



El partido instrumental autonómico En Marea, en un comunicado, condena "cualquier forma de violencia" y muestra su "más profunda repulsa por lo sucedido".