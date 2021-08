O Grove, en restricciones máximas, estalla: "Es una decisión política, no sanitaria"

"Mantener O Grove en el nivel máximo de restricciones de covid es una decisión política, no sanitaria". Así de tajante se ha mostrado el alcalde del municipio, José Cacabelos, que ha valorado de forma "muy negativa" las decisiones sobre la evolución epidemiológica tomadas por el comité clínico este martes. "La etiqueta es una losa, un estigma", ha denunciado.

Y es que el municipio pontevedrés es el único ayuntamiento gallego que permanecerá en el nivel máximo de restricciones a partir de este sábado, cuando se apliquen los cambios de niveles acordados el martes.

Como consecuencia de esta situación, en O Grove, los locales de ocio nocturno solo tendrán servicio de terrazas con aforo al 50% y hasta las 1.00 horas, y el resto de hostelería podrá ocupar el 30% de su aforo en interior (con requerimiento de certificado covid a los clientes) y el 50% en terrazas. Igualmente, las reuniones de grupos de personas se limitarán a 6 en interior y 10 en exterior, y no se permitirán reuniones de no convivientes entre las 1.00 y las 6.00 horas.

"Lo siento, pero los argumentos dados por el conselleiro de Sanidade no me valen", ha insistido Cacabelos sobre las explicaciones ofrecidas este martes por Julio García Comesaña en rueda de prensa, que ha calificado de "indignantes".

El regidor municipal ha recordado que son tres –O Grove, Sanxenxo y Viveiro– los ayuntamientos que superan los 500 casos de incidencia acumulada a 14 días y que están por debajo de los 250 a siete días, "pero el único que no baja de nivel es O Grove".

"Cuando le pregunto al conselleiro me dice que nuestra evolución es positiva, pero que Sanxenxo tiene una ligeramente más favorable, que achaca a brotes, vínculos familiares, etc. Criterios subjetivos y no meramente objetivos como son los datos", ha apuntado Cacabelos, que lamenta la "losa" con la que carga ahora O Grove.

"Pese a presentar datos similares, somos los únicos en nivel máximo y eso, por mucho que el conselleiro diga que las medidas son parecidas a las del nivel alto, es un estigma, una losa para la gente que ya se piensa si venir o no. Estamos marcados como punto negro de Galicia", ha denunciado el alcalde.

En este sentido, José Cacabelos ha señalado que algunos hoteles locales, al poco tiempo de comparecer Comesaña este martes en rueda de prensa, recibieron múltiples mensajes de turistas preguntando si se podría visitar O Grove este fin de semana –"el fin de semana grande de agosto"– y si deberían cancelar, entre otras cuestiones.