Os gromos nas residencias de Mos e Vilalba superan todavía o centenar de infectados

O número de casos de covid-19 entre os usuarios das residencias de maiores galegas baixou este luns até os 481 afectados, tras rexistrarse 30 altas e ningún novo positivo nas últimas 24 horas. Así, segundo os datos proporcionados pola Consellería de Política Social, tras o repunte do domingo, motivado por 44 novos positivos en usuarios de DoralResidencias de Mos, este luns os casos volven baixar dos 500, até 481.

A baixada débese, ademais da que non se detectaron novos casos entre os internos nas últimas horas, ás 27 altas de infectados na residencia Ballesol Vigo, así como outros tres negativizados na Ballesol de Oleiros. Por outra banda, a última hora do domingo comunicábase o falecemento do único usuario que restaba contaxiado na residencia de Viana do Bolo e dun dos maiores do CRAPD Vigo II.

Así, DoralResidencias de Mos continúa sendo o centro de maiores con maior número de usuarios contaxiados, con 139; seguido da Residencia Asilo de Vilalba, onde permanecen afectados 117 maiores.

Na residencia de Vilalba continúan contaxiados 117 internos e 19 traballadores

Ademais, en total, o complexo de DoralResidencias en Mos ten 166 contaxiados no seu centro de maiores —entre usuarios (139) e traballadores (27)— e outros 40 na residencia para discapacitados —27 usuarios e 13 empregados

Tras estes dous centros, as residencias de anciáns con maior número de casos en Galicia son a DomusVi Ribadumia, con 44 maiores coa enfermidade, a Vila do Conde, con 22, a residencia San Cibrao de Cervo, con 21, e a San Antonio de Beariz, con 15.

A continuación, permanecen 13 usuarios contaxiados Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia, 12 na Ballesol de Vigo e 11 no CRAPD Vigo II. Con 10 maiores afectados están a Residencia San Salvador de Guntín e a Residencia Pontevedra de Vilaboa, mentres que en Salvaterra de Miño hai 9, os mesmos que na Santa Olalla de Boqueixón.

A Vivenda Comunitaria Remanso de Paz da Fonsagrada ten oito usuarios contaxiados, a Ballesol de Oleiros seis, a Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume cinco, os apartamentos tutelados de Beariz outros cinco, e A Saleta de San Cristovo de Cea tres. Tamén con tres casos están a DomusVi Coruña de Oleiros e Nosa Señora dos Milagres de Barbadás.

No xeriátrico de Cervo son 21 os usuarios afectados polo gromo de covid, no Remanso da Paz da Fonsagrada oito, e na DomusVi Monforte e a Residencia de Monforte dous en cada unha

Ademais, con dous casos cada unha, están Mi Casa de Ferrol, DomusVi Monforte, Residencia de Monforte e Residencia Divina Pastora de Vilagarcía de Arousa. Finalmente, mantense un caso activo na residencia de Maiores Caranza-Ferrol, As Fragas de Pontedeume, A nosa Señora da Saúde da Peroxa, Residencia Irmáns Prieto do Carballiño, Os Gozos de Pereiro de Aguiar, Nosa Señora Valvanera de Cambados, Vivenda Comunitaria A Palmeira 4 e CRAPD Vigo I.

222 TRABALLADORES INFECTADOS. En canto aos cadros de persoal destes centros, os infectados aumentan a 222, tras unha alta —na residencia As Fragas de Pontedeume— e tres novos positivos na residencia Padre Rubinos, a Residencia Sanitas da Coruña e a DomusVi Vigo.

O centro de atención á discapacidade San Vicente de Paúl de Lugo mantén 18 casos activos e a DomusVi de Bóveda dous

O centro DoralResidencias de Mos, con 27 positivos, é o principal foco de coronavirus entre os traballadores das residencias, seguido de Nosa Señora dos Milagres de Barbadás, con 21; DomusVi Ribadumia, con 20 infectados; Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume, con 19; Asilo de Vilalba tamén con 19, e a Residencia de Salvaterra, con 17.

ATENCIÓN Á DISCAPACIDADE. En canto aos contaxios en centros de atención a persoas con discapacidade (CAPD) de Galicia, mantéñense en 47. Así, hai 27 afectados na DoralResidencias de Mos, 18 casos activos na residencia San Vicente de Paúl de Lugo e 2 na DomusVi de Bóveda.

Ademais, continúan activos 19 contaxios de covid-19 entre traballadores de centros de discapacidade, 13 deles en DoralResidencias de Mos.