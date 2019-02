Os falecidos con gripe en Galicia duplícanse ata os 24 nunha semana

Os falecidos con gripe en Galicia duplicáronse na última semana, até os 24, fronte aos 12 rexistrados o venres pasado, dos cales 16 non estaban vacinados. Ademais, o Sergas concreta que 14 morreron polo virus.

Así consta no décimo terceiro informe 'Vixilancia da gripe en Galicia', publicado este venres polo Sergas, recollido por Europa Press, no que se puntualiza que desde o inicio da temporada e até as 15,30 horas do martes 5 de febreiro declaráronse 625 ingresos fronte aos 467 rexistrados a semana pasada.

O informe concreta que dos 625 ingresos desde o inicio da temporada, 400 xa recibiron o alta. Ademais, indica que do total, 48 requiriron asistencia en UCI e dos 515 que tiña indicada a vacina, 277 non a recibiron.

O Sergas explica no informe que, segundo os rexistros de gripe en Atención Primaria, constátase "unha situación de estabilidade respecto da semana anterior".

En canto ás chamadas ao 061 por gripe e infeccións respiratorias agudas (IRA), no documento reflíctese "unha situación de estabilidade" respecto da semana anterior, "a expensas dunha diminución no número de chamadas rexistradas como IRA, xa que o número de chamadas por gripe mostrou, unha semana máis, un discreto ascenso".

MOSTRAS. Nesta última semana analizáronse un total de 540 mostras para virus respiratorio (VRS), das que houbo 78 positivas; e 852 para os virus da gripe, das que 256 resultaron positivas para o virus da gripe A e unha para este e para o B.

Para o Sergas, os datos achegados pola vixilancia microbiolóxica, e tendo en conta os niveis provinciais da intensidade da actividade gripal, "séguese nunha difusión xeográfica xeral".