"Grazas á vacinación e a experiencia, ao longo deste curso poderemos suavizar as restriccións"

Fala de que este curso é unha oportunidade para ir recuperando a normalidade. Que significa isto?

A normalidade que todos desexamos é volver á situación prepandémica, á normalización do proceso educativo e a vida escolar. Afortunadamente, os cursos de infantil e primaria comezaron cunha grandísima normalidade, cos protocolos activados e a organización docente planificada, o que posibilitou un inicio moi tranquilo. E tamén é o avance progresivo a unha situación que se pareza máis á tradicional. Grazas á vacinación e a experiencia adquirida pensamos, con toda a prudencia, que ao longo do curso poderemos ir suavizando algunhas restricións.

Tomaron referencias de países onde xa comenzaron as clases?

España, e Galicia en particular, foron un exemplo da importancia de xestionar con prudencia, respecto e responsabilidade un curso académico nun contexto de pandemia. Ás veces temos que ser máis orgullosos e recoñecer o que fixemos ben. En moitos outros países, que miramos como zonas de referencia, non houbo clases presenciais, mentres que Galicia foi unha das poucas comunidades cunha presencialidade do 100% en bacharelato, ensino obrigatorio e practicamente FP. Estou seguro que este ano volveremos ser un exemplo.

Tralo aprendido, en que aspectos se incidiu especialmente?

Este curso parécese bastante ao anterior. O protocolo que se fixou en xullo, impulsado polos ministerios de Sanidade e Educación e as comunidades, expón algunhas cuestións para ir reducindo de forma progresiva as medidas de adaptación. Pero aínda ten importantes medidas que hai que cumprir, como o paso da distancia interpersoal de 1,5 a 1,2 metros. Tamén está a posibilidade de interactuar no recreo con alumnos da mesma idade ou compartir materiais.

De que dependerá esta flexibilización dos protocolos?

Non será tanto en función da vacinación, porque para a semana que vén estarán vacinados todos os maiores de 12 anos. Hai que ver como evoluciona a pandemia e, en base a iso, adoptar decisións.

E por onde se empezaría?

É unha cuestión que teñen que decidir as autoridades sanitarias. Compételles a elas. Desde a perspectiva educativa sempre cumprimos os mandatos sanitarios.

Como se actuará este curso contra os gromos nas clases?

Os alumnos coa pauta completa non terán que cuarentenarse, o que vai facilitar o desenvolvemento ordinario do centro. Pero xa o ano pasado foi moi excepcional o peche de aulas; demostrouse que os centros educativos non deron lugar a transmisión interna.

Esta volta á normalidade supón tamén volver a un número de profesores similar ao de antes da pandemia, reducindo os reforzos?

Galicia vai ter máis profesores este curso que na época previa á pandemia, a pesar de contar ao redor de 6.000 alumnos menos en infantil e primaria. Imos ter un persoal acorde ás necesidades educativas e que posibilite dar cumprimento aos requirimentos sanitarios. Imos cumprir cos grupos burbulla cos seus desdobramentos asociados, que van supor 164 unidades máis e ao redor de 220 profesores máis en comparación con antes da pandemia. Faltan tamén poucos días para que pechemos a matriculación de FP e secundaria, e teremos os profesores necesarios. Tamén anunciamos 1.250 profesores dentro do Plan Recupera e estamos a impulsar novos proxectos para aumentar a calidade e a equidade do sistema, como o plan dixital de centros, onde haberá un incremento de 80 profesores exclusivos. Galicia ten un gran compromiso coa educación como ferramenta vital para garantir a igualdade de oportunidades. Xa ten, xunto a Estremadura, a mellor ratio de profesor/alumno de España, e imos mantela.

Pero hai críticas polo recorte do cadro de persoal docente.

Estas críticas son habituais. Mesmo o ano pasado díxose que non ía haber profesores de reforzo; cando se anunciaron, díxose que eran insuficientes, e agora reclámase que se manteñan os mesmos. Hai que ser sensatos. Estamos a xestionar un sistema básico para a sociedade e facémolo con rigor. Nos últimos dez anos, Galicia leva amosando que ten un bo sistema educativo, cos indicadores de calidade e equidade situándonos nun nivel líder en España e moi semellante ao de rexións europeas de referencia.

Vendo o descenso de alumnos, hai algunha liña de actuación para evitar peches de escolas no rural?

Isto non só afecta ao rural, aínda que quizais aí teña máis intensidade. En Vigo, en infantil e primaria, sobraron ao redor de 1.200 prazas. É un problema estrutural que preocupa o Goberno galego, que está a traballar niso.

Serviu polo menos a pandemia para avanzar na dixitalización do sistema educativo?

Foi un acelerador de determinados procesos que ían implementarse. Un é a dixitalización, que queremos impulsar agora dun xeito máis intenso coa Estratexia Dixital 2020-2030. Aquí, a posibilidade de ter dispositivos informáticos, aulas virtuais, materiais en redes... posibilitou que o impacto de non estar na aula fose menor.

E para reforzar a importancia da saúde desde a escola?

Aprendemos sobre a configuración de espazos, de aí o Plan de Arquitectura Pedagóxica, con pautas para un novo modelo de colexio apostando por flexibilidade dos espazos, maior ventilación, sustentabilidade... Criterios que tamén posibilitan aplicar as novas metodoloxías docentes, como o traballo colaborativo e en equipo. Ou por exemplo está o plan de benestar emocional e o plan de atención a alumnos vulnerables, cousa non menor porque, grazas á súa rede, Galicia foi quen de reducir o fracaso escolar nun 50% nunha década, de case un 26 a un 12%.

"Galicia cumpre e mellora as ratios da Lei Celaá: o 70% das ulas non chega a 20 alumnos"

Os expertos avogan por baixar os cocientes por aula ao redor dun profesor por 15 alumnos. É posible?

O Goberno do PSOE e os seus socios de esquerdas e nacionalistas veñen de aprobar a Lei Celaá, que fixa o tope de alumnos por aula. Galicia cumpre dabondo coa ratio e mellóraa: o 70% das aulas ten menos de 20 alumnos. Moi poucas comunidades poden expor un dato así.

E un pacto de Estado educativo?

O PP demostrou que quería un pacto. Eu participei en conversas con outras comunidades e outras forzas pero o PSOE nunca quixo logralo. É máis, dá a sensación dunha enorme incontinencia lexislativa, xa que está a transformar todas as leis para peor, facéndoo dun xeito escuro, de costas ás comunidades, cun rumbo ideolóxico enorme que achega pouco ao sistema educativo, que debe caracterizarse por formar en calidade e equidade e en valores. Cabe preguntarse por que ese interese en cambiar todo voltando ás veces a modelos e metodoloxías xa superadas.