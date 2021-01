Unha granxa de visóns da Baña rexistra un foco de covid-19

Unha granxa de visóns situada no municipio coruñés da Baña, na Coruña, rexistrou un foco de positividade do SARS-CoV-2, un caso que a Xunta comunicou leste mesmo xoves ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

Trátase do segundo caso de infección por SARS-CoV-2 en visón americano en España, logo do detectado no pasado mes de xuño nunha granxa da provincia de Teruel.

A Consellería do Medio Rural informou deste foco que, segundo detalla, foi detectado en aplicación dos vixentes protocolos de vixilancia desta enfermidade neste tipo de explotacións de visón americano en España.

A Xunta detallou que a explotación, na que se confirmou "circulación viral SARS-CoV-2", permanece inmobilizada e sometida a vixilancia e control oficial polos Servizos Veterinarios Oficiais da Consellería do Medio Rural após a detección do foco nos controis que se realizan no marco do plan de prevención neste tipo de explotacións.

Ademais, nos próximos días, "en aplicación da normativa legal vixente e co obxectivo último de preservar a saúde pública", a Xunta informou de que levará a cabo o sacrificio de todos os animais da explotación, que conta con 3.100 visóns (2.500 femias e 600 machos), así como de medidas de desinfección e control do brote.

UN TOTAL DE 25 GRANXAS ACTIVAS EN GALICIA. Na actualidade hai un total de 25 granxas activas de visóns en Galicia, cun censo de 69.186 reprodutoras. Con estes datos, conta coa maior parte do volume de negocio do sector no Estado tendo en conta que "tres cuartas partes" do total de explotacións sitúanse na comunidade galega.

A Consellería do Medio Rural explicou que, desde as primeiras informacións recibidas procedentes dos Países Baixos en relación con explotacións infectadas co SARS-CoV-2, a Xunta mantivo contacto permanente co sector peleteiro galego e trasladoulle información actualizada sobre a situación.

Ademais, o foco será notificado de forma oficial por parte do Ministerio á Organización Mundial da Saúde (OMS) e á Comisión Europea.

Precisamente, tras o caso rexistrado en Teruel e despois de que o Goberno de Dinamarca ordenase o sacrificio de millóns de animais, asociacións ecoloxistas galegas como Adega pediron o peche destas instalacións polo alto risco de propagación de covid-19.

SANIDADE ANIMAL. Precisamente, este mesmo xoves, o Diario Oficial de Galicia (DOG) publica a orde da Consellería do Medio Rural pola que se convocan as axudas ás entidades recoñecidas como agrupacións de defensa sanitaria gandeiras (ADSG) de Galicia para o período 2021-2022.

O orzamento para esta convocatoria ascende a un total de 2,15 millóns de euros. O obxectivo destas subvencións é mellorar o status sanitario das explotacións gandeiras galegas mediante a execución de programas zoosanitarios comúns para a prevención e control de enfermidades dos animais.

Estes programas de planificación zoosanitaria deberán realizarse entre o 1 de marzo de 2021 e o 28 de febreiro de 2022.