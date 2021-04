Gran susto en la residencia DomusVi de Ribadumia por un incendio en un colchón

Un incendio declarado este domingo poco antes de las 22.00 horas en un dormitorio hizo saltar todas las alarmas en la residencia de mayores DomusVi de Ribadumia.

El fuego, que al parecer se originó en un colchón de una habitación, al final se quedó solo en un susto, ya que según informaron los efectivos de Protección Civil, rápidamente pudo ser apagado por una trabajadora y la situación quedó controlada en pocos minutos.

No obstante, ante la alarma generada, se movilizaron bomberos, Protección Civil, personal de emergencias y Guardia Civil de toda la comarca.

Afortunadamente no fue necesaria su intervención ya que no hubo tiempo a que el fuego se extendiese. No obstante, se llegó a barajar la posibilidad de evacuar la residencia, que tiene un centenar de usuarios, pero finalmente solo fue necesario evacuar temporalmente una planta.