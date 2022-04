La 'gran noche' de Alfonso Rueda

La emoción, la ilusión y el sentimiento marcaron sin duda el acto de este viernes del Partido Popular. Alfonso Rueda llegó a la Finca Batacos poco después de las 19.00 horas, justo cuando sonaba de fondo Mi gran noche de Raphael. Una canción que se convirtió en el preludio perfecto de lo que ocurriría minutos más tarde.

El presidente en funciones del PP local de Pontevedra, Rafa Domínguez, fue el encargado de acompañar a Rueda hasta el lugar donde le esperaba la junta directiva provincial. En total, más de 250 populares, compañeros y amigos que quisieron acompañar al político pontevedrés en uno de los momentos más importantes de su carrera política.

Entre los presentes se encontraba la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor; conselleiros como Román Rodríguez y Julio Comesaña; diputados nacionales y autonómicos como Diego Gago, Juan Constenla, Lupe Murillo o Manuel Santos; así como también los delegados territoriales Marta Fernández-Tapias y Luís López. Además, a la cita también acudieron alcaldes como María Ramallo, Telmo Martín, Jorge Cubela, Nidia Arévalo o José Crespo; otros populares como Ángel Moldes, Lete Lasa, Corina Porro, Cores Tourís o Teresa Egerique; concelleiros locales como Silvia Junco, Martín Martínez, Juan Manuel Muñoz o Guille Juncal; la presidenta provincial de Nuevas Generaciones del PP de Pontevedra, Ana Cristina Pérez; y otras autoridades como el presidente de la Autoridad Portuaria de Marín, José Benito Suárez, o el presidente de Sogama, Javier Domínguez.

No faltó nadie, y tal vez eso, el sentirse tan arropado, fue lo que provocó que Rueda se emocionase en varias ocasiones a lo largo de su discurso. En concreto, hubo tres momentos en los que el popular se rompió. El primero de ellos se produjo cuando apenas llevaba dos minutos de intervención. Su voz empezó a quebrarse cuando expresó el "orgullo" que sentía al formar parte del Partido Popular.

Alfonso Rueda, arropado por los populares en Pontevedra en el anuncio de su candidatura. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

El segundo momento clave llegó tan solo cinco minutos después. El candidato a liderar el PPdeG reconocía que "nunca na miña vida busquei ser o que vou ser agora". Esta frase le conmovió a él pero también a todos los asistentes, que le acompañaron con un fuerte aplauso. Una ovación que llegó a su punto más álgido cuando Rueda anunció, oficialmente, su decisión de continuar con "el legado" de Feijóo. En ese momento, todos los presentes se levantaron de sus asientos al grito de "¡presidente, presidente!". El momento culmen del acto llegó cuando Rueda hizo referencia a lo que para él supondría convertirse en sucesor de Feijóo. "No creo que se me suba esto a la cabeza, pero si se me sube, bajádmela", bromeó, mientras en su rostro se podían ver sus ojos vidriosos.

El popular concluyó su discurso poniendo en valor "la fuerza, la unión y la humildad» que caracteriza a su partido. Estas palabras pusieron el broche de oro al acto y, una vez más, despertaron la aclamación de todos los asistentes. El candidato a presidir el Partido Popular se despidió al ritmo de Friday, I´m in love, otra canción elegida perfectamente para la ocasión.