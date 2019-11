Un gran incendio en un astillero alarma Pontevedra y corta la autovía de Marín

Un incendio declarado en la noche de este viernes en el astillero de Os Praceres, en Pontevedra, obligó a movilizar a Bomberos, Policía Nacional, Local, Protección Civil y Guardia Civil, para combatir unas llamas que causaron alarma y afectaron al tráfico. Las dimensiones del fuego llevaron a desplazar varias dotaciones de bomberos de Pontevedra, O Morrazo y Ribadumia y a informar a los de Vigo, según el 112. Además, se solicitó la colaboración del 061. Las llamas obligaron a desviar el tráfico de la autovía de Marín por la PO-546.

El fuego, que se inició en torno a la medianoche, llevó a activar el nivel 1 de emergencia del Plan Territorial de Emergencias de Galicia por incendio industrial, atendiendo a la información divulgada por el 112 pasadas las dos de la madrugada.

