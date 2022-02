Xosé Fortes: "O gran erro foi dicir que a Otan só ía adoptar medidas económicas"

Os historiadores que tratan de analizar o mapa bélico que está a debuxar Rusia coa invasión a Ucraína non ocultan a súa preocupación pola situación pola que pasa Europa. Despregue de tropas, primeiros ataques e baixas civís e desprazamento masivo da poboación, ademais do "Non á guerra" multitudinario que este sábado se escoitou por todo o mundo. "É preocupante e era impensable", subliña o historiador Xosé Fortes (Cotobade, Pontevedra, 1934).

Xosé Fortes, historiador e militar. DP

"Paréceme un risco, un despropósito, unha salvaxada esta actitude, cando a Organización das Nacións Unidas está para evitar xustamente a guerra e que se solucionen os conflitos pola vía diplomática", subliña o fundador da la Unión Militar Democrática (UMD). Fortes considera "inconcibible" que Putin, en base a formulacións "antidemocráticas quere resucitar o imperio dos zares e impoñerse a Ucraína sen ter en conta a opinión da sociedade". Considera que se esgotou a vía diplomática, aínda que fronte a un perfil como Putin "non había nada que facer". "Pensa que Rusia sería unha potencia de segundo orde económico, cun PIB como un país europeo, menor que Alemaña, e non obstante é unha gran potencia nuclear e por tanto ten un risco tremendo", indica o historiador.

Dous camiños posibles

"Non lle vexo fácil saída a este conflito", di o historiador. Para Fortes ábrense dous posibles escenarios. "No mellor dos casos a ocupación do territorio por parte das forzas rusas para, á hora de sentarse a negociar, quedarse coa parte oriental". A outra vía que se abre, apunta, "pode ser intentar un goberno autoritario dependente de Moscú. Son as dúas opcións únicas que hai. Case me inclinaría pola segunda, porque vexo moi malas trazas", indica Fortes.

Coñecer ao personaxe

Os historiadores apuntan ao perfil do presidente ruso como clave á hora de entender un conflito que devolve Europa ao século XX. "Hai que coñecer a súa biografía", sostén Xosé Fortes. "Vladimir Putin é un personaxe de terceira orde da KGB que se quedou sen traballo cando nos anos oitenta a URSS se desfixo. Traballou de taxista dous anos ata que fixeron falta os servizos dun exmembro da KGB e chamárono ao Kremlin, e xa non saíu máis".

Para os expertos é importante coñecer a orixe do personaxe que lidera a guerra en Ucraína. "É moi perigoso nun mundo no que temos a idea de que as decisións da xente é o que move a economía, a sociedade. Móveo todo. Por iso a democracia é o sistema de goberno no que hai cidadáns, nos demais trátase de súbditos. E en Rusia é así. Este personaxe é un asasino ao que non lle preocupa a súa poboación".

Só o pasado xoves o valor en bolsa de Rusia baixou un 30%. "Iso significa que todos os rusos que tiñan investido diñeiro en bolsa perderon a terceira parte dos seus cartos nun día. O que pasa é que a este individuo dálle igual matar a un xornalista crítico que facer que a poboación aprete os cinturóns".

Vía libre

"O gran erro foi dicir desde un principio que nin a Otan nin EE UU ían tomar algunha medida máis que a económica", destaca Xosé Fortes. "É o mesmo que dicirlle a Putin que ten vía libre", engade. Para o historiador este erro estratéxico vén a sumarse ao xeito de saír as tropas de Afganistán o 11 de setembro de 2021 tras vinte anos de conflito, deixando tras de si un país á deriva en mans dos talibáns.

Papel da UE

Cal é o papel que debería ter e cal está tendo a Unión Europea neste conflito? Para o analista pontevedrés, a UE "está facendo o que pode". Considera Xosé Fortes que "retrasou moito a súa consolidación para reforzar a vía política, porque os nacionalismos están aí moi renqueantes e houbo retraso tamén en crear unha forza militar europea". "Somos sempre un apéndice da Otan. Fáltanos moito que facer", indica o historiador e militar. Fortes considera que esta é outra das claves que propiciaron que o presidente ruso dera o paso de atacar Ucraína.

"Como empezas unha guerra a bofetadas cuns tanques cando o que decide todo son os mísiles nucleares?", conclúe Fortes.