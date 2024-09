El Gran Camino: de Sarria a Portomarín

Compré flores el día anterior para depositar en la tumba del hermano de un compañero de caminos. El cementerio municipal de Sarria está en plena ruta y frente al monasterio de La Magdalena, cuya visita me queda pendiente. Joaquín abre el camposanto y me ayuda sin éxito a buscar el nicho de Antonio. De todas formas, mis tres rosas blancas acabarían honrando sus restos una hora más tarde. Lo había conocido en O Carballiño, en la fiesta de verano que la histórica peña Os Liborianos celebra en el parque de la villa ourensana. Memoria de afectos, de pulpo y de canciones.

El tren sorprende a los peregrinos en el paso a nivel sin barreras. Me parecen insuficientes las señales visuales y acústicas. La mañana está fresca y quiero apretar el paso para completar la etapa hacia la hora de comer. Un señor vende varas ribeteadas y ligeras. Grandes plantaciones de maíz, carballeiras interminables y campos rasurados adornan el paisaje. Los grupos se hacen numerosos y la ruta se masifica. En Morgade, a 101 km de Santiago —distancia mínima para obtener la Compostela— desembarcan más peregrinos, o quizá deberíamos decir excursionistas.

Cuando logro aislarme soy consciente de mi fondo físico y de mi gozo, así que trato de disfrutar plenamente de esta última jornada sabiendo que por la noche dormiré en mi cama. Al avanzar veo una cola de peregrinos parados delante de un tipo que, sentado, comercializa sellos de cera para estampar en las credenciales. La senda empieza a convertirse en un mercadillo, no exenta de tiendas de recuerdos. Más adelante tropiezas con Luis, un gaiteiro que, en medio del entusiasmo general, emplea más tiempo en dejarse retratar que en afinar la muiñeira. ¿Qué será lo siguiente?

Los grupos se vuelven a juntar en la bajada

Dejo atrás el monte y le doy zapatilla por la anodina carretera y, al llegar al alto, diviso Portomarín. A partir de aquí los grupos se vuelven a juntar en la bajada a este pueblo reconstruido tras haber anegado el original el embalse de Belesar en 1963. Las conversaciones sobre comida y alojamiento se suceden. Entonces desenmascaro a un par de sargentos de la Armada destinados en Ferrol. Son Elena, electricista, y Mario, mecánico. Ella de Cartagena y él de Cádiz. Son pareja y llevan tiempo destinados en Galicia, así que no querían exponerse a un traslado sin probar la ruta jacobea. Lo más curioso aún es que el bisabuelo de Elena era de Rábade y también electricista de la Marina. Se llamaba Jesús Domínguez Ferreiro. El mundo es pequeño y el Camino, inmenso.

La caída final en el embalse por la vía histórica es casi un barranco. De hecho, resbalo a pesar de bajar apoyándome hacia atrás con las manos. Se echa en falta una advertencia previa y recomendar el trazado alternativo. Al llegar al puente que cruza el ancho Miño sientes tu propia inmersión en el universo: agua, tierra y cielo. Aunque cierres los ojos, seguirás viendo cada paisaje a tu alrededor. ¡Hay que vivirlo!

Del camino a las terrazas

Peregrinos y mochileros suben y suben y se van quedando en las terrazas hosteleras, que están a rebosar. Pero yo sigo hasta la hospitalaria iglesia de San Nicolás, presidida por su enorme rosetón. En su interior, donde las pupilas descansan de la intensidad solar, pienso en mis amigos Ubaldo, Moncho y Carlos; así como en mis seres queridos en el Paraíso. Y enciendo velas por mis familias. Es el final de mi Camino por este año, pero me corta la emoción el hecho de que los domingos no sellan, a pesar de que el templo está abierto.

Ya es hora de restaurar mi estómago. En la aledaña Posada del Camino, Montse me atiende con diligencia y cercanía. Aunque estoy de maravilla, me invade la pena por colgar las botas de andar y desprenderme del monólogo interior. Puntual llega el taxi de Mónica para devolverme a la existencia exterior. Cordial y comunicativa, ella me cuenta que hay en Portomarín 2.500 camas turísticas, dos hoteles en construcción y más albergues en proyecto. Son inversiones que hablan de la salud económica del Camino, así que no lo maltratemos y cuidemos a los peregrinos. Es domingo y vuelvo a mi casa desde O Cebreiro. El franciscano Leonardo firma mi agotado pasaporte compostelano con la marca del Santo Grial. Ahora soy inmortal.