Gonzalo Caballero rexeita pactos co PP após as municipais

O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, rexeitou a posibilidade de articular pactos de goberno co PP após as eleccións municipais do mes de maio. Ademais, reitera, como xa adiantou nunha entrevista en Europa Press, que entrará no Parlamento de Galicia antes de que finalice o curso político no próximo verán.

Caballero, nunha entrevista na Cadena Ser este domingo, asegurou que o Partido Socialista encara "con toda a forza" e coa "maquinaria perfectamente engrasada" a cita coas urnas do 26 de maio, nas que, ao seu xuízo, o PSOE está en posición de ser a "primeira forza" a nivel estatal.

Así, descarta posibles pactos de goberno nos concellos galegos cun Partido Popular que ve "desnortado" e cun xiro discursivo "á dereita" desde que Pablo Casado tomou as rendas da formación. "Non vexo ningún escenario nos próximos tempos e nos próximos anos que permitan ao PSOE e ao Partido Popular ter pactos", aseverou.

"Somos unha alternativa fronte á dereita, unha alternativa coa que se pode falar e desde logo temos a posibilidade de establecer con todo o arco parlamentario posibles acordos puntuais en proxectos de país, dialogar, acordar e acordar con espírito de convivencia", engadiu o economista vigués.

PACHI VÁZQUEZ. Por outra banda, Gonzalo Caballero quita ferro á marcha do partido dun dos seus mandatarios históricos, o exsecretario xeral Pachi Vázquez, que podería articular candidaturas alternativas ao PSOE na provincia de ourensá.

Isto último non inquieta o líder socialista, que ve á formación que encabeza con "unha clara folla de ruta para recuperar espazo político e electoral" polo que non cre que supoña "un risco importante" que Vázquez e os seus afíns compitan nas urnas co PSOE.

ENTRADA NO PARLAMENTO. Así mesmo, Gonzalo Caballero reitera que a súa intención é entrar no Parlamento de Galicia antes de que conclúa o curso político o próximo verán, algo que xa adiantara nunha entrevista con Europa Press. No entanto, non concreta se dará o paso antes ou despois das municipais.

"Sen poder dar unha data precisa, si lle podo confirmar que probablemente de aquí ao verán o secretario xeral do partido será deputado autonómico e a intención é que presida o Grupo Parlamentario", apostilou, despois de encomiar o traballo do actual portavoz, Xoaquín Ferández Leiceaga.