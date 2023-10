Gonzalo Caballero se retira de las primarias del PSdeG

Gonzalo Caballero se retira de las primarias con las que el PSdeG eligirá candidato a la presidencia de la Xunta. El exsecretario general de los socialistas gallegos comunicó este domingo su decisión, tomada tras constatar "que a dirección e os altos cargos do PSdeG apostan por outro compañeiro como candidato". Se refiere el vigués a José Ramón Gómez Besteiro, quien continúa en la carrera junto al otro aspirante, el coruñés Manuel Losada. Ambos tienen hasta el miércoles para reunir los avales.

El socialista explica que retira su precandidatura por "lealdade e responsabilidade". "Sinto non ter convencido aos cuadros e ao conxunto do partido coas miñas reflexións e chamadas a enderezar o rumbo, mais agora toca facer o mellor para o PSdeG dentro das opcións posibles e no tempo que temos por diante", añade, en su comunicado, Gonzalo Caballero.

El comunicado completo de Gonzalo Caballero

Ante a convocatoria nos vindeiros meses de eleccións autonómicas galegas, o PSdeG convocou primarias á Presidencia da Xunta o pasado luns 9 de outubro. Dende entón continuei co proceso de escoita e contacto coa militancia socialista de Galicia que iniciara no mes de agosto coa finalidade de enderezar o rumbo e fortalecer o PSdeG tras os retrocesos electorais que tivemos este ano nas municipais e xerais en Galicia e co aval de que o PSdeG avanzara electoralmente en todas as eleccións que houbo mentres estiven ao fronte.

Ao longo desta semana, dende que se fixo a convocatoria das primarias, falei con moitos compañeir@s socialistas á vez que constatouse que a dirección e os altos cargos do PSdeG apostan por outro compañeiro como candidato á Presidencia da Xunta.

Ante a proximidade das eleccións autonómicas e constatando nesta semana que a dirección socialista e os altos cargos do PSdeG optan por outra candidatura, retiro a miña precandidatura ás primarias do PSdeG para a Presidencia da Xunta por lealdade e responsabilidade. Móveme o reto de todos os e as socialistas de conseguir un cambio político en Galicia e acadar o goberno da Xunta próximamente.

Sinto non ter convencido aos cuadros e ao conxunto do partido coas miñas reflexións e chamadas a enderezar o rumbo, mais agora toca facer o mellor para o PSdeG dentro das opcións posibles e no tempo que temos por diante.

Quero agradecer infinitamente a centos de militantes socialistas de toda Galicia que a día de hoxe déronme o seu aval o seu apoio e soporte, así como ao meu equipo de primarias a súa adicación e apoio á decisión que tomo. Nunca tiven medo a gañar ou perder primarias, xa as gañei e perdín noutras ocasións, mais tomo esta decisión pensando no mellor para o partido dadas as circunstancias existentes a escasos meses dunha convocatoria electoral en Galicia.

Coma sempre, seguirei traballando por fortalecer o PSdeG-PSOE e por ter gobernos socialistas nos concellos, en Galicia e en España. Necesitamos un PSdeG forte para o cambio político en Galicia.