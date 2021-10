Gonzalo Caballero comparte en Twitter su primera aparición en televisión "hai case 40 anos"

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha sorprendido este lunes a sus seguidores en Twitter compartiendo un vídeo de una intervención suya en televisión cuando era tan solo un niño.

"O outro día unha deputada do BNG díxome que vira un video dun neno falando na tele e que cría que era eu, e mandoumo… Debe ser de hai case 40 anos!!!", escribió el líder de los socialistas gallegos, que sabía que había salido en la televisión de niño "pero nunca o vira". "Que gracia me fixo velo", asegura.

