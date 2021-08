Gonzalo Caballero evita pronunciarse sobre la polémica en el PSdeG

El secretario xeral del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, evitó este miércoles pronunciarse sobre la polémica desencadenada por las afirmaciones hechas por José Antonio Quiroga en un artículo publicado en este diario. El líder de los socialistas gallegos señaló que está "centrado en mellorar Galicia" y aseguró que sabe "do que terei que falar cando chegue o momento"

En el transcurso de una visita a Monforte, Caballero manifestó sentirse "con forzas, ilusión e gañas". Igualmente destacó que solo tiene energías "para ofrecer propostas que melloren a vida dos galegos e as galegas".

Durante su estancia en la Ribeira Sacra estuvo acompañado por el alcalde de Monforte y presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. "Non lin aínda o famoso artículo, pero quero aclarar que eu non me vou presentar a secretario xeral e que considero importante que haxa debates nos partidos, sempre que sexa dende o respecto aos compañeiros", expresó.