Gonzalo Caballero acusa a Feijóo de "abandonar o centro político" e "radicalizar" o PP

O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, culpou o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de "abandonar o centro político" e de abrir as portas a un escenario de pactos "perigosos" que "radicalizan" o Partido Popular cara á extrema dereita. Caballero, que considera que o PP se "desmorona electoralmente en España", asegurou este sábado en rolda de prensa que "o xiro da dereita cara á extrema dereita que o Partido Popular mostrou no seu discurso" mostra que o PP está "desnortado".

"Preocúpanos que o PP en Galicia empece a abrir a porta a chegar a acordos cunha forza de extrema dereita agora en Andalucía e cando sexa necesario, segundo recoñeceu Feijóo, en calquera outro lugar en España e mesmo en Galicia", sinalou Caballero. Neste sentido, o líder dos socialistas galegos alertou de que un escenario como o de Andalucía pode ocorrer en Galicia, xa que "Feijóo aplaude o pacto con Vox".

"Os socialistas chocamos frontalmente cos argumentos e a ideoloxía de Vox, e querémola combater electoralmente e sobre todo queremos convencer á cidadanía de que os seus argumentos son os peores medicamentos que se lle poden dar a unha sociedade democrática para lograr maior benestar", engadiu Caballero.