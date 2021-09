Gonzalo Caballero hará una campaña similar a la realizada por Pedro Sánchez

El secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, ha presentado este jueves su precandidatura a revalidar el liderazgo del PSdeG, para el que defiende un proyecto centrado en "avanzar" y no en retroceder "a tiempos que no fueron mejores".

En declaraciones remitidas a los medios en la jornada en la que ha visitado el municipio pontevedrés de Caldas junto al alcalde, Juan Manuel Rey, el dirigente socialista ha definido su proyecto como "de izquierdas, galleguista, feminista y ecologista" y que "tiene en la ética y la ejemplaridad de los comportamientos públicos una señal de identidad".

"Un proyecto para seguir avanzado y no retroceder, un proyecto de futuro y no de pasado, un proyecto con inquietudes, con compromiso, con rebeldía para hacer frente a la Galicia conservadora, pero también con la estrategia de un proyecto que es ganador dentro con la militancia para ganar fuera con la ciudadanía", ha destacado.

El dirigente socialista, que competirá con el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, en la carrera interna por el liderazgo del PSdeG, ha vuelto a subrayar que a lo largo de los últimos cuatro años su formación "encauzó" su situación política tras "más de una década de retroceso electoral".

"Quiero un PSdeG útil a Galicia para seguir avanzando y no retroceder, un PSdeG hecho en clave de futuro para avanzar"

"Conseguimos frenar esa década de retroceso y empezar a crecer aumentando el apoyo electoral en todas las elecciones, consiguiendo más representación, un partido con más músculo, con más fuerza, un partido que tiene la capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias", ha destacado.

Ese compromiso, ha dicho, es el que quiere trasladar a la militancia del Partido Socialista de Galicia, una militancia que, según ha indicado, "está llamada a escribir el futuro del partido". "Porque el PSdeG es un partido de la militancia y no es un partido de los virreinatos ni de las baronías", ha insistido.

"Quiero un PSdeG útil a Galicia para seguir avanzando y no retroceder, un PSdeG hecho en clave de futuro para avanzar, para ganar y no un PsdeG que quiera volver al pasado y retroceder a otros tiempos que no fueron mejores", ha sostenido.

Además, ha trasladado su compromiso como "militante de base" que "tiene ganas, fuerza, ilusión y pasión" para "seguir trabajando por Galicia".

Caballero compaginará visitas a las Casas del Pueblo de las siete ciudades gallegas con actos en agrupaciones más pequeñas

CAMPAÑA INTERNA. En la misma jornada en la que el que González Formoso presenta su candidatura en As Pontes, Gonzalo Caballero ha visitado Caldas de Reis, para después mantener un acto con militantes en la ciudad de A Coruña.

Y es que, conforme han indicado fuentes socialistas a Europa Press, de cara a las primarias en las que el PSdeG elegirá a su Secretario Xeral para los próximos cuatro años, Gonzalo Caballero hará una campaña similar a la realizada en su momento por Pedro Sánchez para hacerse con el liderazgo del PSOE.

De este modo, compaginará visitas a las Casas del Pueblo de las siete ciudades gallegas con actos en agrupaciones más pequeñas, como los mantenidos esta semana en municipios como el de Padrón (A Coruña), O Carballiño (Ourense) y Salvaterra de Miño (Pontevedra), entre otros.

ABEL CABALLERO. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a eludir este jueves pronunciarse acerca del proceso de primarias para elegir al líder del PSdeG, proceso en el que rivalizan el actual secretario xeral (y su sobrino), Gonzalo Caballero, y el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y ha insistido en que su faceta política se centra en su labor como alcalde y como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Así, en una rueda de prensa y a preguntas de los periodistas, el regidor olívico ha proclamado: "Mi partido, metafóricamente, es la ciudad de Vigo".

"Ni tan siquiera estoy en el ámbito político de actuación de Galicia"

Caballero ha recordado, no obstante, que ya tiene "una importante presencia" en el ámbito orgánico del PSOE, ya que forma parte de la Ejecutiva Federal como presidente de la FEMP.

Según ha recalcado, además de ejercer como alcalde de Vigo, que es su "pasión", también está en la dirección federal del PSOE y al frente del organismo que representa a más de 8.000 alcaldes, alcaldesas y responsables de entidades locales. "Ya es suficiente", ha bromeado.

Finalmente, aunque ha señalado que sigue el proceso de primarias en Galicia, ha aclarado que no está "en esa dialéctica". "Ni tan siquiera estoy en el ámbito político de actuación de Galicia", ha zanjado.