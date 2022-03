"A gandería resistirá entre dous ou tres meses se se mantén a situación actual"

O sector agrogandeiro está vivindo o seu peor momento. Ao baixo prezo que reciben polos seus produtos súmase agora o incremento dos custes das materias primas pola guerra de Ucraína. Hai prevista algunha medida para paliar esta situación?

Nós lle estamos trasladando ao Goberno central a necesidade de facer unha actuación conxunta. Nós tivemos fai dúas semanas unha reunión coas principais organizacións agrarias nas que xa o advertíamos e non sabíamos nada de Ucraína. Xa no ano 2021 houbo unha subida de custes de produción de catro céntimos e practicamente esa subida viña pola vía do incremento das materias primas para facer alimentación animal. Tamén se pode falar da luz ou do gasóleo, pero esa é unha parte pequena dos custes dunha granxa galega de lácteo, e no caso da carne é un tema máis preocupante aínda. En xaneiro de 2021, o millo cotizaba en mercados internacionais a 230 euros a tonelada e en marzo deste ano a 420. É algo totalmente desaforado. Que é o que pasa? Que os prezos do produto non son capaces de absorber este incremento dos custes de produción, porque subiu o prezo do leite pero non no ritmo suficiente para asumir este incremento dos custes de produción. O que dicimos é que hai unha lei, que é a Lei da Cadea Alimentaria, que prohibe a venda a perdas e ademais determina a necesidade de rectificar o prezo dos contratos cando hai un incremento sostido durante tres meses dos custes de produción. Polo tanto, que se aplique a Lei.

Cal é a solución?

Ten que subir o prezo do leite. E ademais é a demanda dos gandeiros. Non queren subvencións ou axudas a fondo perdido. Queren que se lles retribúa adecuadamente o produto, que se cumpra a Lei. Cal é o problema? Estamos falando dun sector que ten unha dificultade para poder negociar un incremento de prezo. O sector gandeiro, sinaladamente o de vacún de leite e moito máis o de vacún de carne non é capaz de trasladar o prezo do seu producto ao incremento dos custes de produción. Polo que pedimos un gran acordo a nivel nacional entre distribución, industria e gandeiros, xa que estamos nunha situación excepcional na que corre perigo o sector. Hoxe non se debería de poder pechar ningún contrato de leite en Galicia por debaixo dos 40 céntimos o litro, e o prezo medio de xaneiro está en 35,9.

E, para máis inri, estase a disparar o custe do penso…

En tres meses, se non se soluciona dalgún xeito, teremos problemas de aprovisionamento de cereal e dende logo se os prezos seguen o que están marcando os mercados imos a ter un problema de abastecemento porque non seremos incapaces de compralo polo seu elevado custe.

Estanse buscando outros mercados?

Hai unha imposibilidade de importación en Europa de cereal procedente de Estados Unidos, por unha cuestión de transxénicos, e de Arxentina por unha cuestión de trazas de pesticidas. É certo que está ben que non se permitira polo de agora pero estamos nunha situación excepcional. E é que se non ven ceral de Ucraína practicamente non hai ningún outro sitio de Europa onde se poida conseguir. Pode haber en Hungría e Rumanía, pero esa mercancía sae normalmente polos portos do Mar Negro. Co cal, imos a quedar sen cereal.

Que capacidade ten a Xunta para dar resposta a este problema?

Ningún. Ten que ser unha decisión a nivel europeo. Solicitamos ao ministro a convocatoria dunha conferencia de conselleiros, que de feito terá lugar o próximo mércores ás 16.30 horas, para tratar este tema e trasladar o problema a Bruselas. Estase, así, plantexando traer cereal de Estados Unidos e Arxentina, entendendo que é unha solución temporal, ademais de apurar as plantacións, pero iso só paliaría unha parte. Pero o que me interesa resaltar é que si os nosos gandeiros van a ter cartos suficientes para comprar aínda que haxa cereal, porque igual temos desabastecemento pola imposibilidade de comprar.

Nesta escalada, canto tempo de resistencia ten a gandería galega?

Eu diría entre dous ou tres meses se se mantén a situación actual.

Prevese algún tipo de axudas para paliar a situación?

Por axudas directas non somos capaces de solucionalo. O que temos que percibir dunha vez é que hai determinados produtos que non poden estar constantemente ao fío da navalla desde o punto de vista do prezo, que está moi xusto aos custes de produción. Cando se produce unha situación desta natureza, como desde fai un ano que se levan incrementando os custes de produción, isto rompe por todas as costuras. Imos a ter que aceptar que non se vai a poder comprar un cartón de leite por debaixo dos 70 céntimos. Por outra parte, é certo que subiu o prezo da vida, pero canto subiu na cesta da compra os produtos básicos como o leite ou a carne? Si sube todo tamén terán que subir os produtos básicos dos nosos gandeiros.

E de quen depende a subida do prezo?

En última instancia depende da distribución. Temos por un lado a Comisión Nacional do Mercado da Competencia que impide adoptar acordos para subir prezos de forma consensuada, pero por outro lado temos a Lei da Cadea Alimentaria que impide vender a perdas. Cal das dúas prevalece nesta situación extraordinaria? Se consideramos que o sector primario é un sector estratéxico, teremos que facer prevalecer la produción de venta a perdas.

A vía sería, entón, a autorización expresa do Goberno?

Eu creo que a liña sería que o Goberno promovera un acordo nacional de emerxencia para poder salvar ao sector gandeiro español.

O baixo prezo dos produtos é unha das causas polas que a gandería sufre a falta de relevo xeracional coa conseguinte perda de poboación do rural. Hai uns meses entrou en vigor a Lei de Recuperación de Terra Agraria de Galicia, con iniciativas para tentar fixar poboación no interior.

Esta lei ten por obxecto fundamental dotar de base territorial ás nosas explotacións. Nós temos explotacións moi competitivas pero que teñen un déficit de base territorial. As nosas ganderías atenden 414.000 hectáreas do territorio, e precisamos darlle outras 100.000 ou 150.000. E para iso se aprobou a Lei de Recuperación de Terra Agraria para ter instrumentos áxiles para poder dotar aos nosos gandeiros de base territorial. E para isto nós estamos traballando co Plan de Pastos, cunha actuación de 2.250 hectáreas, pero tamén ven un volume de mobilización de terras a través dos polígonos agrarios absolutamente extraordinarios. Desde a posta en marcha da lei, en maio de 2021, estivemos preguntándolle aos nosos agricultores e gandeiros que terra precisaban. Fixemos unha consulta e obtivemos un número moi importante en canto a hectáreas e en canto ás diferentes orientacións produtivas.

Esta ordenación ten unha clara incidencia no tema dos incendios...

E na paisaxe. Porque podemos empezar a reordenar os usos. Nós non queremos que se deixe de plantar senón que se ordene o uso e permitir que os nosos gandeiros poidan ter fincas máis grandes e máis ordenadas. E dende logo nas zonas abandonadas o obxectivo é combater o abandono.