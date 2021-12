González y Feijóo coinciden en la necesidad de universalizar el acceso a la vacuna

Destacados políticos y empresarios de España y América Latina han reivindicado este miércoles en Santiago de Compostela la necesidad de una respuesta global, similar a la articulada contra el cambio climático, como única solución a la pandemia.

Esta ha sido una de las reflexiones que han centrado en Santiago de Compostela la XXVI Reunión Plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo: El mundo en pandemia, en la que han participado destacados políticos como los expresidentes de España, Chile y Uruguay Felipe González, Ricardo Lagos y Julio María Sanguinetti, respectivamente; así como empresarios como el mexicano Carlos Slim.

En la segunda y última de las jornadas de este foro, la celebrada este miércoles, el político chileno Ricardo Lagos ha llamado la atención sobre la necesidad de que los países organicen una respuesta colectiva a la pandemia a través de un acuerdo internacional entre los Estados similar a la hecha contra el cambio climático.

Una línea en la que ha incidido el economista y político uruguayo Enrique Iglesias, quien ha destacado que América Latina siempre tuvo "vocación de trabajar colectivamente" y ha subrayado que "no hay un programa climático mundial sin América Latina".

"OPTIMISMO". De este modo, en un contexto en el que hay una respuesta global a la crisis del cambio climático y en la que el mundo continúa inmerso en problemática de la covid, el empresario mexicano Carlos Slim se ha mostrado optimista frente a la pandemia al considerar que supuso un "despertar" mundial. "Vino a sacudir las cosas y yo soy más bien optimista. Creo que no hay mal que por bien no venga", ha afirmado.

En un discurso en el que ha lamentado la elevada mortalidad registrada en todo el planeta, ha sostenido que la covid "ha hecho reaccionar al mundo acelerando procesos de investigación y desarrollo". "En menos de un año tenemos varias vacunas, en menos de tres meses se sabía ya como curar", ha destacado para considerar que a partir de ahora, probablemente, habrá que convivir con este virus.

Carlos Slim también ha augurado que esta "no será la última" epidemia, sino que habrá otras para las que el mundo deberá estar "preparado". "Y los grandes avances que está habiendo en la medicina van a ser fantásticos", ha expresado para considerar que este progreso permitirá también dar pasos hacia la cura de otras enfermedades como el cáncer y la diabetes.

Con todo, ha censurado que actualmente haya una especie de "guerra de desgaste" en lo económico, con elevados índices de inflación derivados del encarecimiento de las materias primarias, que ha calificado como "un error".

Frente ello, ha incidido en la necesidad de plantear el asunto con "otro enfoque" que tenga base en la necesidad de "combatir la pobreza" con programas de educación y salud, pero también con creación de empleo con "fuentes" de trabajo "bien remunerado".

VACUNAR A PAÍSES CON MENOS ACCESO A LA VACUNA. Además, la necesidad de universalizar la vacuna y de permitir el acceso a ella a países con menos capacidad para ello ha sido abordada por el expresidente del Gobierno español Felipe González, quien ha avisado de que "mientras no se vacune a África" no habrá "ninguna posibilidad" de que Europa "acabe con la pandemia".

"Sean solidarios, y si no alcanzan a ser solidarios, sean egoístas inteligentes porque mientras que no se vacune a África no hay ninguna posibilidad" de que Europa "acabe con la pandemia", ha manifestado.

En este sentido, ha incidido en la necesidad de afrontar la actual situación bajo esta premisa de la solidaridad. "Una pandemia es una pandemia, como su propio nombre indica", ha subrayado González, que ha incidido en este ejercicio de "egoísmo inteligente" frente al abordaje de la covid como "un problema de protección nacional".

Además, ha reflexionado sobre la necesidad de que los políticos sean capaces de generar "certidumbre" en un contexto de pandemia mundial en el que "lo único cierto es la incertidumbre".

A la vacunación también se ha referido el titular del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, durante la clausura del evento, en la que ha tachado de "indefendible" que los países del "primer mundo" dejen caducar "miles de dosis" de las vacunas contra la covid-19 sin anticiparlas al resto de la población mundial.

En este foro, Feijóo ha señalado que se está "navegando con cierto éxito" pese a los "periodos de emergencia sanitaria" que se han tenido que superar y en un contexto también de "inquietud" ante las nuevas variantes del virus. Con todo, ha considerado que "se mantiene una enorme tarea pendiente", que es "universalizar el acceso a la vacuna".

"CERTEZAS Y SOLUCIONES". Todo ello en una comparecencia en la que el máximo mandatario autonómico ha reivindicado la democracia a través de una gestión que ofrezca certezas y soluciones y con una política más próxima a los ciudadanos, a sus inquietudes y a los cambios que aparecen en su horizonte.

El presidente gallego se ha referido a la democracia como la fórmula "más noble" de gobierno al asegurar que "tiene los mejores mecanismos para gestionar el desacuerdo y recuperar el consenso, permite rectificar errores cambiando gobiernos y posibilita mejor que cualquier otro sistema la convivencia y el bienestar".

En esta línea, ha recordado que a las sociedades modernas les costó siglos construir unas instituciones que dieron "décadas de paz, libertad, prosperidad y bienestar" y ha señalado como ejemplo de ello la conformación de la Unión Europea, la Transición y la España constitucional, y la Galicia del Estatuto.

"Todos estos procesos son testigo de la capacidad extraordinaria de la política para liderar sentimientos y necesidades de la sociedad. Y todos ellos son el relato de un éxito incuestionable e incontestable", ha señalado en un discurso en el que ha agradecido que Santiago se haya convertido en una "capital iberoamericana del debate".

"SOCIEDAD DIGITAL CON CONSTITUCIONES ANALÓGICAS". Además, en el evento, el exministro de Justicia Alberto Ruíz-Gallardón ha abordado la digitalización de la economía en un contexto de normas legales aún "analógicas".

"Nuestro marco regulatorio es absolutamente ineficiente. Vivimos en una sociedad digital con constituciones analógicas y no solo las Cartas Magnas, sino la legislación del desarrollo", ha afirmado el exministro, que ha dicho que se trata de una "carencia grave" para los ciudadanos.

Con todo, el dirigente político, que ha insistido en que el actual marco normativo "deja a los ciudadanos indefensos", ha advertido de los riesgos de que se aproveche esta cuestión para llevar a cabo "una nueva intervención condicionante de los poderes públicos que limite más la actuación de los ciudadanos".