Gómez-Reino, único candidato de Podemos á presidencia da Xunta

O secretario xeral de Podemos Galicia e deputado no Congreso, Antón Gómez-Reino, quedou só na pugna por ser cabeza de lista do partido morado nas eleccións autonómicas despois de que a outra persona que se postulou para o posto, o militante ourensán Martín Bardelas, non reunise os avais necesarios para someterse á opinión dos inscritos.

Na tarde deste martes, Podemos Galicia informou de que 85 das 93 persoas que presentaron a súa precandidatura ás primarias superaron o requisito dos avais e optarán a facerse cun posto na lista do partido morado, que aínda deberá definir como se presenta á cita coas urnas do próximo 5 de abril.

Entre os candidatos ás primarias están os deputados na última lexislatura Luca Chao, Marcos Cal e Julia Torregrosa, ademais do ourensán David Bruzos, parlamentario de En Marea na efémera lexislatura de 2016.

Tamén seguen no proceso a exconcelleira de Marea Atlántica Rocío Fraga, o secretario de Podemos Lugo José Pérez Afonso 'Josito' e o número dous da formación morada galega Borja San Ramón, entre outros.

Por contra, o militante ourensán Martín Mardelas non reuniu os avais esixidos, polo que decaeu a súa candidatura a ser cabeza de lista por Podemos ás autonómicas.

Así as cousas, Antón Gómez-Reino será, previsiblemente, referendado polas bases de Podemos Galicia para ser número un na lista electoral.

Ademais, o actual deputado, que polo momento non renunciará ao seu escano no Congreso, perfílase como o candidato á presidencia da Xunta por Galicia en Común, fórmula pola que apostan Podemos Galicia e Esquerda Unida para concorrer ás urnas e que está aínda pendente de pechar coa incógnita situada sobre o que fará Anova.

CALENDARIO. Unha vez publicadas as candidaturas definitivas, a campaña das primarias arrinca este 20 de febreiro. As votacións desenvolveranse pola vía telemática e darán inicio un día máis tarde, o venres 21, permanecendo abertas até o día 25.

Tras o reconto e os procesos de verificación, que terá lugar o 26, os resultados definitivos publicaranse o día 27. Dous días despois, o sábado 29 de febreiro, está previsto un gran acto de lanzamento da candidatura con presenza do vicepresidente de Goberno e líder morado, Pablo Iglesias.