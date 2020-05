Gómez-Reino: "Feijóo quiere acelerar la desescalada para aparentar normalidad"

El portavoz de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, ha acusado al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, de querer "acelerar todo lo posible la desescalada" para "aparentar normalidad" en la comunidad de cara a las elecciones autonómicas del 12 de julio.

En una rueda de prensa telemática celebrada este lunes, el también diputado en el Congreso y secretario xeral de Podemos Galicia ha tachado Núñez Feijóo de "provocador" por haber asegurado que la mejor situación epidemiológica de la Comunidad gallega respecto a otra zonas del Estado se debe a la gestión de la Xunta.

"No es sólo es falta de rigor, sino que es una absoluta provocación. Lo que quiere es lo de siempre, repetir una mentira mil veces para instalar un relato", ha aseverado Gómez-Reino, que ha lamentado que el presdiente autonómico "pide, pero no legisla", ya que, a su juicio, "está muy preocupado de aparentar normalidad".

Así, en relación a la posibilidad de que Galicia se incluya entre las comunidades que puedan dejar el estado de alarma antes que el resto, ha alertado de que Núñez Feijóo "pretende acelerar todo lo posible la desescalada, incluso cuando los informes alertan de posibles rebrotes".

En la jornada en la que las cuatro provincias gallegas han entrado en la fase dos de la desescalada, Gómez-Reino ha llamado a "continuar cumpliendo las normas" y "tener cautela y cuidado tanto a nivel individual como colectivo" para velar por "el bien común" y seguir avanzando en la transición hacia la llamada 'nueva normalidad'.

"Toda la estrategia del PP estuvo en el interés partidista y en la ambición personal por encima de la salud de pública", señala Gómez-Reino

En este punto, ha contrapuesto el "esfuerzo legislativo" por parte del Gobierno central para "ampliar el escudo social" a la actitud del PP en Galicia que "trata de mezclarse con las siglas de la Xunta para abonar su estrategia de campaña".

Para Gómez-Reino, existen "vasos comunicantes" entre Vox y el PP, cuyo líder en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, tiene "una estrategia" que "es una pata más" de la de Santiago Abascal, quien "ya se ofreció como muleta" de los populares gallegos para un hipotético gobierno en la Xunta.

"Toda la estrategia del PP estuvo en el interés partidista y en la ambición personal por encima de la salud de pública. Feijóo no legisló cuando lo tenía que hacer y ahora que está en precampaña sí empieza a poner encima de la mesa algunas medidas que la oposición lleva semanas pidiendo", ha aseverado el diputado de Galicia en Común en el Congreso.

"Estamos convencidos de que el país pide un cambio que depende de la movilización del voto progresista. Somos claros: el cambio pasa por un Gobierno de coalición entre las fuerzas progresistas del país después del 12 de julio para dar un giro de 180 grados que permita a reconstrucción del sector público con políticas expansivas y de cuidados", ha sentenciado.

Cuantos más debates, mejor

En Común-Anova Mareas defiende que "cuantos más debates" se organicen "mejor" para que, así, la campaña electoral de las autonómicas del 12 de julio sirva para "garantizar" que los gallegos acudan a las urnas con "un voto formado". Así se ha pronunciado Antón Gómez-Reino, que cree que, para que la campaña cumpla dicho objetivo, la CRTVG ha de "dejar de ser una máquina de propaganda" del Partido Popular.

En este sentido, y tras remarcar que "cuantos más" debates haya "mejor", ha señalado que, a su juicio, la participación en estos encuentros debería ceñirse a organizaciones políticas con "representación" en Galicia. Y es que, según el también secretario xeral de Podemos Galicia, Núñez Feijóo quiere "desdibujar" y realizar "una foto artificial" de la oposición en Galicia al incluir a partidos "que en Galicia, afortunadamente, no tienen presencia social y política", en una alusión velada a Vox.

En marea

Por último, Gómez-Reino ha evitado pronunciarse sobre la decisión de En Marea de presentarse a las elecciones del 12 de julio después de no hacerlo al frustrado proceso que se suspendió en abril. "No tengo nada que decir más que respetar lo que decida cada fuerza política", ha apuntado.