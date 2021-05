O deputado de Unidas Podemos no Congreso Antón Gómez-Reino interpuxo unha denuncia ante a Policía por un suposto delito de odio e ameazas vertidas en redes contra el e outros membros da formación violeta na Coruña.

Nunha comparecencia ante os medios de comunicación, o parlamentario e representante de Galicia en Común explicou que, ante recentes casos similares de ameazas, acudiu á Policía dado que "non é o momento de deixar ningún tipo de físgoa" aos que "queren erosionar as liberdades, os dereitos e a democracia".

"Non é o momento de mirar cara a outro lado", proseguiu Gómez-Reino para recalcar que, na súa tarefa de cargos públicos, é "visibilizar" este tipo de cuestións para atallar "esta intolerable escalada de acoso e matonismo" que acomete "a extrema dereita" en España.

Por tanto, espera "contundencia" á hora de investigar estas ameazas e exhortou a "acabar co clima de tensión que xerou a extrema dereita neste país desde que chegou á ao ámbito institucional".

"Hai que combater con firmeza, con calma pero con firmeza democrática esta ameaza", insistiu o deputado para deixar claro que "non van amedrentar" a Unidas Podemos nin van deixar de facer política.

"VIXIADE VOSAS COSTAS". Segundo consta na denuncia rexistrada no Congreso dos Deputados, á que tivo acceso Europa Press, os feitos circunscríbense na rede social Twitter tras a publicación por parte a agrupación coruñesa de Podemos na cidade da Coruña dunha serie de fotografías que reflectía a varios membros do partido acudiran á manifestación do 1 de maio, con motivo do Día do Traballo.

CETME DAS FORZAS ARMADAS. Por mor diso, recibiron resposta dunha conta na devandita rede coa mensaxe "Vixiade vosas costas, pode haber unha pequena sorpresa en breve", texto ao que acompañaba unha bandeira española cubrindo unha mesa en primeiro plano e un fusil de asalto Cetme modelo C calibre 7,62, arma que se adoitaba utilizar polas Forzas Armadas a inicios da década dos 90.

Tamén se apreciaban tres cargadores de 30 proxectís e un cargador de cinco cartuchos para o propio fusil, á parte de tres caixas de munición da propia arma e outros 20 cartuchos sen percutil do citado calibre. Tamén aparecía un machete ou unha baioneta, acoplable á arma e un cinto regulamentario de determinadas unidades do Exército.

Por tanto, o parlamentario constata na súa denuncia que o texto e as imaxes teñen "unha clara e evidente intención ameazante" ao instarlles a "vixiar as súas costas", expresión que no argot común policial alude a unha posible agresión ou atentado.

No medio da campaña madrileña o candidato de Unidas Podemos e ata o de agora secretario xeral da formación violeta, Pablo Iglesias, recibiu dúas cartas ameazantes con balas. Nunha delas, os proxectís tamén correspondían ao fusil Cetme.

APOIO DO PPDEG. Respecto diso, o Partido Popular de Galicia trasladou "toda" a súa "solidariedade" con Podemos Galicia ante o que considera unha "intolerable ameaza que non ten cabida nunha democracia como a galega".

"Nin pactamos cos violentos, nin xustificamos as súas ameazas nin seremos condescendientes con ninguén que xustifique a violencia como ferramenta política", afirma o PPdeG a través dun tweet.