Gómez-Reino cre que a lista de Bruzos aposta por "marea" e non partido clásico

O secretario xeral de Podemos Galicia, Antón Gómez-Reino, defendeu este sábado a candidatura que encabeza o exdeputado David Bruzos (Ourense, 1979) para liderar En Marea e que atende ás principais demandas dos inscritos que necesitan "unha marea, non un partido clásico". Deste xeito, o líder de Podemos Galicia nunha entrevista na Radio Galega mostrou de forma explícita o seu respaldo á lista de Bruzos, alcanzada tras densas negociacións entre o seu partido, Anova, Esquerda Unida e as mareas locais.

Ao seu xuízo, o proxecto desa candidatura "representa á maioría social de Galicia que considera que o espazo de unidade popular non debe articularse ao redor dun partido político de corte convencional". A que representa Bruzos, é, segundo Gómez-Reino, "a fórmula que demanda a sociedade galega para consolidar e ampliar os gobernos do cambio en Galicia para as eleccións municipais da próxima primavera, e para agrandar o espazo de unidade popular e reforzar a estrutura e a posición de En Marea para os comicios autonómicos previstos para o 2020".

Gómez-Reino non quixo posicionarse sobre a candidatura rival que encabeza o actual portavoz de En Marea, Luís Villares, pero en todo caso advertiu de que a súa continuidade como portavoz parlamentario estará condicionada aos resultados das eleccións internas do partido instrumental. Así, aínda que puxo en valor o traballo de Villares no Pazo do Hórreo, considerou que haberá que tomar nota das decisións das bases nas eleccións que se celebran a próxima fin de semana.

Segundo o líder da formación morada en Galicia, "en función dos resultados que vexamos na elección de órganos de dirección de En Marea haberá que tomar as decisións que colectivamente se entendan". Con todo, celebrou o feito de que haxa dúas listas, unha circunstancia que permitirá comparar ideas e reforzar o espazo de cambio porque "neste proceso todos somos compañeiros e compañeiras que poñemos sobre a mesa propostas destinadas a debuxar o horizonte que queremos para En Marea".

Nesta lista elaborada polo sector crítico, David Bruzos está acompañado por Oriana Méndez, militante de Anova e membro de Marea Vigo como número dous, seguida por Xan Xove, de Marea Atlántica, e Saínza Ruiz, de Esquerda Unida e Ferrol en Común. Con todo, o partido que maior representación ten nesta lista é Podemos a pesar de que a formación morada ata escasos meses mantíñase allea á mecánica interna de En Marea, xa que en postos importantes leva aos deputados Marcos Cal co 7 e Julia Torregrosa co 12, seguida do adxunto á dirección galega, Borja San Ramón.

A LISTA. Membros de Podemos Galicia, cuxa dirección acordou a pasada semana implicarse activamente no funcionamento do partido instrumental, o que lles levou a promover unha campaña entre os seus militantes que se inscribisen en En Marea, copan sete dos postos de saída da lista. Catro son para Esquerda Unida, os mesmos que para Anova, mentres que as mareas municipalistas de Santiago, A Coruña e Ferrol repártense tres.

O exparlamentario ourensán David Bruzos encabeza a lista dos críticos, que aspiran a desbancar a Luís Villares e os seus afíns da dirección do partido instrumental. O número dous da lista é para Oriana Méndez, militante de Anova e membro de Marea Vigo; seguida por Xan Xove, de Marea Atlántica, e Saínza Ruiz, de Esquerda Unida e Ferrol en Común. No cinco figura Iván Rodríguez, tamén de Anova; mentres que o tres seguintes postos na lista son para membros de Podemos Galicia: Isabel Faraldo, o deputado no Parlamento galego Marcos Cal e Sigrid Campo.

René Gambilla (EU) ocupa o noveno lugar, Gladys Afosno (Anova), o décimo; André Seoane (Compostela Aberta), o décimo primeiro; a deputada Julia Torregrosa (Podemos), o décimo segundo; Borja San Ramón (Podemos); o décimo terceiro e Loreto Taibo de EU, o décimo cuarto. Completan o vinte primeiros nomes da candidatura: Pedro Castro, Ledicia Piñeiro (Ourense en Común), Guillermo Crego (EU), Xiana López (Ferrol en Común/Anova), Víctor Ferreiro (Ourense en Común/Podemos) e Sara Outeiral (Nós Pobra/Podemos).