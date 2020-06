Gómez-Reino acusa a Feijóo de querer "subornar" os sanitarios

O candidato á Presidencia da Xunta por Galicia En Común-Anova Mareas, Antón Gómez-Reino, tachou ao xefe do Executivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, de "radical disfrazado de moderado", á vez que o acusou de querer "subornar" aos traballadores sanitarios do Sergas coa aprobación o pasado venres dun cheque de 250 euros para gastar en establecementos hostaleiros da comunidade.

Gómez-Reino pronunciou estas palabras durante a súa intervención no acto de presentación da candidatura da coalición entre Podemos, Esquerda Unida, Anova e as mareas de Santiago e A Coruña para as autonómicas do 12 de xullo, unha cita que encaran co obxectivo de "recuperar Galicia" tras "unha década de destrución do PP".

O groso da candidatura, incluídos o cabeza de lista polo catro provincias (Gómez-Reino pola Coruña, Eva Solla en Pontevedra, Miguel Anxo Fernán-Vello en Lugo e David Bruzos por Ourense), acudiu este sábado á capital galega para facerse a foto de familia no Paseo da Ferradura da Alameda de Santiago.

"Estamos preparados para cambiar e gobernar Galicia", sinalou o cabeza de lista, Antón Gómez-Reino, durante a súa intervención, na que definiu a Feijóo como "un radical disfrazado de moderado, igual que Casado, Ayuso, Cristóbal Montoro e Rodrigo Rato"; polo que apelou á mobilización do electorado "progresista" porque, se se logra este obxectivo, "Feijóo perde".

Gómez-Reino asegurou que o pasado venres Feijóo deu "dúas razóns máis" para que o "voto progresista" acuda ás urnas e así facer posible "o cambio". A primeira delas, segundo o deputado no Congreso, foi a aprobación do citado bono para os traballadores sanitarios sinalado pola Xunta como un mecanismo para reactivar a hostalaría de Galicia.

"Temos a certeza de que os sanitarios non se van a deixar subornar por cheques clientelares", espetou Gómez-Reino, que citou como "segundo" deses motivos para "o cambio" que "Feijóo se quitou a máscara e demostrou que é o mesmo que Casado". "Deunos a súa receita para saír da crise: a mesma que en 2008, subordinando os intereses dos galegos ás elites holandesa e alemá", aseverou o secretario xeral de Podemos Galicia.

EVA SOLLA E NORIEGA. Tamén interviñeron no acto a cabeza de lista por Pontevedra e coordinadora nacional de EU, Eva Solla, e o exrexedor santiagués e membro da dirección de Anova e Compostela Aberta, Martiño Noriega, quen participou no seu primeiro acto de preelectoral este sábado, poucos días antes do inicio da campaña, que arrinca na madrugada deste xoves.

A primeira, deputada durante a última lexislatura, na que ademais ocupou o cargo de vicepresidenta segunda do Parlamento, ve nas eleccións de xullo "unha oportunidade de cambiar o país avanzando ao futuro".

"Seremos parte do futuro Goberno de progreso dun país que enfronta as consecuencias da crise derivada do Covid-19, pasando páxina dunha Xunta que só criticou e esqueceu exercer as súas competencias. Un país sumido en recortes sociais e no que se perderon máis de 54.000 postos de traballo", sinalou Solla.

Pola súa banda, Noriega destacou que a candidatura na que figura como número 3 pola Coruña "suma e multiplica" para avanzar cara á meta de "construír un goberno alternativo" que "blinde a educación e sanidade públicas e o estado de benestar".

"O cambio non se constrúe desde posicións de parte senón desde a diversidade. Será un goberno a tres ou non será", remarcou o exalcalde de Santiago e Teo, que tamén se sumou ao chamamento a que a cidadanía acuda a votar para facer "posible" o "cambio" na Xunta.