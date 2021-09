Golpe al narcotráfico en Pontevedra con un taller mecánico en el punto de mira

Una operación conjunta trazada en la Comandancia de la Guardia Civil, la Comisaría de la Policía Nacional y la Jefatura de la Policía Local sirvió para poner fin a las actividades ilícitas de un nuevo grupo de presuntos narcotraficantes integrado por personas jóvenes que, pese a no contar con historial delictivo, tenían capacidad suficiente como para mover importantes cantidades de sustancias estupefacientes, especialmente hachís. El trabajo de las autoridades desembocó en al menos dos detenciones y tres registros domiciliarios, si bien el operativo sigue abierto, a la espera de más movimientos que podrían aumentar la cantidad de droga incautada, ya de por sí ciertamente relevante.

Los movimientos de las fuerzas de seguridad se hicieron muy visibles en la calle Manuel Leiras Pulpeiro, en el barrio de Campolongo, ya desde primera hora de la mañana de este sábado. La presencia de los vehículos de la Policía Local, primero, y de la Guardia Civil y la Policía Nacional, después, llamaron la atención de los vecinos, que vieron que algo extraño ocurría. En el punto de mira de los investigadores se halla un taller mecánico ubicado en el citado vial, en pleno centro urbano de la ciudad del Lérez. De las actividades presuntamente ilícitas que allí se desarrollan nada puede trascender por el momento por el buen fin de la investigación, aunque todo indica que era uno de los puntos de referencia para los antidroga.

La investigación conjunta fue cosa del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Pontevedra, el Grupo I de la Udyco de la Policía Nacional y el Grupo SAI de la Policía Local, unidades todas ellas con gran experiencia a la hora de investigar a quienes se dedican a la distribución y venta de droga a mediana escala en Pontevedra y en sus alrededores.

Junto al registro del taller, minucioso, los agentes se desplazaron al término municipal de Poio para allanar un inmueble en la zona de Covelo, primero, y otro en las inmediaciones de A Barca, muy cerca de las dependencias del Instituto Armado. En ambos casos, los investigadores, acompañados de al menos uno de los detenidos, retiraron evidencias en forma de sustancias y documentación.

El saldo final del operativo no se conocerá hasta las próximas horas, pues no se descartan hallazgos de interés en las diligencias que restan por llevar a cabo, ya en las distintas sedes policiales. Sí se sabe de la incautación de una relevante cantidad de droga, principalmente hachís, y también que los sospechosos no solo manejaban esa droga, sino también cocaína, si bien esa sustancia habría aparecido en menor cantidad. Sí fue relevante el dinero en efectivo, pendiente de cuantificar, pero que demuestra la actividad del grupo criminal que ha sido desmantelado, al menos de forma parcial.

En las próximas horas, además de los interrogatorios en sede policial y las aristas pendientes, los agentes pondrán a los detenidos a disposición de las autoridades judiciales en A Parda. Se espera que tras las comparecencias en dicha sede, que serán a lo largo de la jornada de mañana, se sepa si los investigados ingresan o no en prisión preventiva.