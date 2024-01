El Gobierno reclama a la Xunta que concrete sus peticiones: "Cuándo, cómo y dónde" 

La reunión del Plan Territorial de Contaminación Marina Accidental de Galicia (Plan Camgal), en la que han participado representantes de la Xunta y del Gobierno central, ha servido para rebajar la tensión entre ambos Ejecutivos y para mostrar la intención de trabajar conjuntamente y de forma coordinada.

La vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha sostenido que la reunión ha sido "muy productiva", ya que se ha puesto encima de la mesa "toda la información sin ocultar absolutamente nada".

Ha puesto en valor "la buena disposición" de todas las administraciones para llevar a cabo un operativo de limpieza de las playas coordinado, también con los municipios costeros.

En su intervención, Vázquez ha vuelto a reprochar la tardanza del Ejecutivo estatal en reaccionar ante el vertido pero ha abogado por "dejar atrás" este tipo de cuestiones "en aras de esa buena disposición que parece que hay ahora mismo".

Con todo, la conselleira ha vuelto a demandar al Gobierno que se ponga en contacto con las autoridades portuguesas para conocer toda la información respecto al contenedor hundido con los sacos de péllets.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha considerado que desde este encuentro "se puede empezar a trabajar de una manera coordinada" para intentar paliar este "desastre medioambiental".

Pese a que se ha evidenciado un cambio de actitud, Blanco ha remarcado que "el Gobierno de España nunca quiso confrontar" y "siempre ofreció, desde el primer momento", su colaboración a la Xunta, por lo que en este momento "no se trata de mirar atrás", afirmó.

Una de las principales coincidencias evidenciadas entre ambos gobiernos se ha visto respecto a la "vigilancia aérea y apoyo marítimo" para el avistamiento de sacos y pellets en el mar, por lo que el Gobierno le ofrecerá a la Xunta las fotos satélite que realicen sus medios aéreos a fin de determinar cualquier objeto que pueda ser identificado, ha explicado Blanco.

A este hilo, la responsable de Medio Ambiente del Gobierno gallego ha remarcado que es necesario "intensificar la vigilancia en próximas horas" antes de la llegada de borrascas prevista para el sábado, puesto que se prevén "vientos sur de fuerza 7" que serán "favorables para empujar los pellets hacia la tierra" y es lo que se debería evitar.

Además, desde el sábado "seguramente haya que activar alerta" por temporal por lo que las personas que decidan colaborar en la recogida en las playas deberán extremar las precauciones.

Sobre la recogida en alta mar, Vázquez ha reiterado que su departamento tiene "conocimiento de que en las últimas horas se rescataron dos sacos, por lo que sigue habiendo sacos llenos" y se debe trabajar para "evitar que se rompan".

Finalmente, la conselleira le ha reclamado al Gobierno que los informe con más "antelación" de los medios que pondrán a disposición en cada lugar, al igual que la Xunta informa de forma detallada de los equipos que trabajarán en cada uno de los "cincuenta arenales" en los que ya se han realizado tareas de limpieza y en los que continúan.

La titular de Medio Ambiente también ha mostrado su sorpresa ante la petición realizada por el delegado del Gobierno para conocer la "ficha del producto" porque ya que han sido varios los ministros que hicieron referencia a la tipología de los plásticos, "pensé que ya la tenían".

El Gobierno reclama a la Xunta que concrete sus peticiones: "Cuándo, cómo y dónde"

El Gobierno central ha contestado a la Xunta de Galicia que están a su disposición "todos los medios terrestres y marítimos necesarios para la limpieza" de los pellets, al tiempo que apuntó que ya "busca activamente" en el mar estos productos plásticos y pidió a la Xunta que, más allá del listado de efectivos que ha solicitado, concrete "cuántos, cuándo y dónde".

Así lo hizo en una carta remitida este miércoles por la tarde al conselleiro do Mar, Alfonso Villares, en relación a la petición de medios por parte de la Xunta para la retirada de pellets plásticos.

En esta misiva, el Gobierno de España apunta que ha trasladado "la disposición de todos los medios terrestres y marítimos necesarios para la limpieza si las vigilancias aéreas detectan el producto en el mar" y que está en disposición de activar "con un preaviso de 12 horas" un "retén inicial de efectivos" para apoyo por tierra, adscritos al Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar. En caso de que fuera necesario movilizar más efectivos, "esto podría atenderse con personal de fuera de Galicia, por lo que convendría saberlo con un preaviso de 48 horas", prosigue.

Además, dice que el Gobierno "está en disposición de movilizar con carácter inmediato" el material disponible en la base de Pontevedra del Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar, "en función de las peticiones de la Xunta, que aún están por concretar", aseguran.

En relación a esta última cuestión, añade que todavía "está pendiente de que la Xunta concrete el número de efectivos" y "las zonas en las que necesita que se desplieguen". "Cuántos, cuándo y dónde", apostilla.

Según recoge la carta, la Dirección General de la Marina Mercante y Sasemar "continúan buscando activamente restos de pellets o sacos de estos" en el mar, "priorizando, tal y como recomienda la Organización Marítima Internacional (Omi), los medios aéreos y recurriendo también a medios marítimos y a vigilancia satelital".

"En el momento en que cualquier medio marítimo, aéreo o satelital detecte una contaminación en el mar, el Gobierno actuará inmediatamente, aún dentro de las limitaciones técnicas que tiene la actuación en la mar, de acuerdo con las recomendaciones y guías internacionales que regulan la actuación en estos casos, para lo que la Xunta cuenta con los medios de Salvamento solicitados y que se encuentren disponibles en ese momento", argumentan en la carta.

También indica que el Gobierno "informará diariamente de cada uno de los vuelos o inspecciones aéreas, marítimas y satelitales" que lleve a cabo Sasemar a la Xunta, "tan pronto tenga el resultado de dichas inspecciones", y está, además, "en disposición de organizar una formación básica para el voluntariado que finalmente se decida movilizar desde la Xunta, a pie de playa o en las aulas o espacios que se determine".

La Xunta ultima su protocolo de recogida y remitirá un informe a la Fiscalía

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que en la tarde de este jueves, en la reunión del Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental de Galicia (Plan Camgal), está prevista la aprobación de un protocolo para la recogida de los pellets en las playas, reclamado por los ayuntamientos.

También se activará un segundo protocolo para canalizar y distribuir todos los voluntarios que se han presentado para estas labores. Será en una reunión en la que se ha convocado tanto a la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) y a la Delegación del Gobierno.

Así lo ha explicado Rueda en su comparecencia tras el Consello de la Xunta, el primero del año, en la que ha vuelto a criticar la actuación del Gobierno central ante la marea de los pellets provocada por el buque Toconao, que perdió varios contenedores el pasado 8 de diciembre frente a las costas de Portugal.

Rueda ha instado al Gobierno a dejar de poner "excusas" y enviar a Galicia los medios reclamados para combatir este vertido, porque "48 horas después de haber activado el nivel 2 de alerta, a día de hoy seguimos sin tener esos medios comprometidos", ha reprochado, mientras que asegura que la Xunta está cumpliendo dentro de "sus competencias".

Empleados de Tragsa retiran pellets de la playa de A Madorra, en Nigrán, este jueves. SALVADOR SAS (EFE)

Por eso, ha insistido en pedir al Gobierno que cumpla su parte dentro de sus competencias "en cuanto a contaminación marina". "Cada pellet que llegue a la playa es uno que no se recogió en el mar", ha advertido, apelando a la responsabilidad del Gobierno.

En la jornada de hoy, la información de la Xunta es que se han detectado pellets en 37 municipios y el objetivo claro es "no descansar hasta que las playas queden totalmente limpias". Una labor en la que están trabajando unos 200 profesionales, ha dicho Rueda, que se ampliará hasta 300 el fin de semana.

Además de esto, la Xunta de Galicia va a remitir a la Fiscalía la información que le ha requerido y un informe de oficio a mayores con "todos los datos" para poder determinar los responsables de la "crisis de los pellets", según ha explicado el presidente gallego, Alfonso Rueda.

La intención del Gobierno autonómico es que "que se sepa la verdad" sobre este vertido frente a la "desinformación y las mentiras" al respecto que atribuye, entre otros, al Ejecutivo central, al que Rueda ha vuelto a acusar de "ocultación de información" porque "sabe desde el 8 de diciembre" la pérdida de los contenedores con pellets del buque Toconao y no lo comunicó.

Así, además de la información que la Fiscalía de Medio Ambiente ha requerido a la Xunta sobre el parque natural de las Dunas de Corrubedo, que es de competencia autonómica, el Gobierno gallego remitirá "toda la documentación" para que las autoridades judiciales puedan "determinar los responsables, que los hay, y por supuesto deben asumir responsabilidades", ha advertido. "No es la versión de la Xunta, es la pura verdad", ha afirmado Rueda.

Rueda ha defendido a la vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y ha descartado cualquier petición de cese, ya que cree que está haciendo "una labor magnífica" ante este vertido y ha demostrado "su valía" frente a unas "circunstancias muy difíciles".

Ángeles Vázquez comparecerá en el Parlamento

La vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, comparecerá este viernes en la Diputación Permanente del Parlamento de Galicia para explicar la situación derivada del vertido de pellets frente a la costa portuguesa y que ha alcanzado las playas gallegas. Será en un debate en este mismo órgano, de guardia entre legislaturas, a las 12.15 horas tras aprobarse por unanimidad.

Lo hará tras un intenso y tenso debate previo entre los grupos políticos, que este jueves, precisamente con el objetivo de dar curso a esta comparecencia, se enfrentaron a costa de esta petición y de la que hizo el BNG para que, quien acudiera a la Cámara autonómica a dar explicaciones, fuese el máximo mandatario, Alfonso Rueda.

El debate incluyó un intercambio de cronología sobre los hechos, especialmente entre el PSdeG y PPdeG, pero en la que el BNG también hizo énfasis para remarcar que el 13 de diciembre hubo un aviso al 112, que depende de la Xunta, sobre la aparición de 58 sacos pellets en una playa de Ribeira, lo que para la oposición bastaría como aviso para actuar.

Ribera, contra la Xunta: "No me pida tres veces más de lo que pidió en el Prestige"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha tachado de "carta a los Reyes Magos" y de "gran irresponsabilidad" la petición de la Xunta de Galicia al Gobierno solicitando "hasta un submarino" para hacer frente al vertido de pellets, "tres veces más que para el Prestige".

"Estoy un poco sorprendida, no debo ser la única vista la cantidad de memes que se prodigaron ayer –por el miércoles– en las redes sociales a propósito de la petición de la Real Navy por parte de la Xunta de Galicia", ha señalado Ribera este jueves en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.

🔴 'PELLETS'

Ribera critica que a Xunta lle mande "unha carta aos Reis Magos" con "ata un submarino".

A vicepresidenta terceira e responsable de Transición Ecolóxica acusa á administración galega de pedirlle o triplo de medios que co Prestige. 👉https://t.co/roXQzMNsjZ pic.twitter.com/qZs0bySQ9A — G24 (@G24Noticias) January 11, 2024

Ante este "desgraciado episodio" de los pellets, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica ha criticado que la Xunta haya pasado de pedir a los alcaldes que trabajen en las playas a, "dos días después" solicitar al Gobierno "prácticamente todos los medios marinos de Salvamento Marítimo", hasta "helicópteros y un submarino".

"¿Disponibles? Totalmente disponibles. Pero oiga, hombre, no me pida tres veces más de lo que pidió en el Prestige. Los ciudadanos aprecian cuando colaboramos las administraciones pero no me diga que aquello que es útil no lo quiere y sin embargo me manda una carta a los Reyes Magos que dejaría sin cobertura al resto del país y que, probablemente tendría poca eficacia", ha insistido.

Además, ha precisado que está petición supone "una gran irresponsabilidad porque puede haber episodios que requieren un auxilio inmediato como el rescate de "migrantes en alta mar".

En cualquier caso, Ribera ha opinado que el vertido de pellets es un "episodio desgraciado" y que el Gobierno está en condiciones de "ayudar a quien lo pida", siempre "con arreglo a los protocolos y herramientas" y, en este caso, ha recordado que existe el Plan Ribera para actuar frente a episodios de contaminación marina.

Los pellets hallados en Euskadi, ¿anteriores al vertido de Portugal?

Todos los indicadores y análisis efectuados a los pellets localizados en los últimos días en la costa vasca apuntan a que son anteriores al vertido en Portugal, aunque todavía hay que confirmar este extremo.

Así lo han transmitido este jueves el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y el director del centro de ciencia y tecnología marina y alimentaria Azti, Rogelio Pozo, en una conferencia de prensa celebrada en Bilbao tras la primera reunión del comité asesor del Plan de Emergencia por contaminación marina.

Pozo ha destacado que las "escasas" cantidades de microplásticos encontradas en la costa vasca hasta el momento "son habituales desde hace años, por desgracia", y ha indicado que están a la espera de recibir muestras de los pellets recogidos en Galicia "para hacer una comparativa" y determinar definitivamente si proceden o no del vertido, aunque todo apunta a que llevan más tiempo en el mar.

Erkoreka, por su parte, ha incidido en que estos materiales "no afectan al pescado, cuyo consumo sigue siendo igual de saludable y seguro que hace un mes", a la vez que ha mantenido que no es necesaria la presencia de voluntarios en las playas para recoger los microplásticos.

Las peticiones de la Xunta: por tierra, mar y aire

La Xunta remitió oficialmente este miércoles al Gobierno la petición de los medios marítimos, aéreos y submarinos que necesita "para seguir luchando" contra la marea de pellets que está llegando a las costas gallegas tras el vertido del buque Toconao.

Tras la activación del nivel 2 del plan territorial de contingencias por contaminación marina accidental de Galicia (Camgal), el Gobierno gallego ha pedido "lo que queremos que se nos facliite", según ha explicado el responsable de Guardacostas de Galicia, Lino Sexto.

En la carta enviada a la Delegación de Gobierno, la Xunta solicita la intervención de cuatro buques de Salvamento Marítimo, el Don Inda, el María Pita, el SAR Gavia y el Guardamar Urania, así como otros siete barcos de intervención rápida de la clase Salvamar.

Galicia reclama también que se movilice el avión CN 235-300 Rosalía de Castro, especializado en la detección de vertidos, y dos helicópteros Helimer de Salvamento Marítimo.

Su tercera petición al Estado, detallada por Sexto en su comparecencia, es "cortar la fuente de contaminación", enviando robots submarinos hasta el lugar en el que se hundieron los contenedores, a la altura de Viana do Castelo (Portugal).

El primer aviso: "Mandé ubicación, mandé fotos, les dije a lo que olía..."

El 13 de diciembre por la tarde, después de acabar su jornada laboral, Rodrigo Fresco recibió una llamada de un cliente y conocido que había estado en la playa de Balieiros, en el municipio coruñés de Ribeira, y que había observado unos sacos con una sustancia blanca en la arena y en las rocas que inicialmente pensó que era cocaína.

Al acudir allí, este vecino de Corrubedo propietario de un local hostelero identificó que se trataba de unas pequeñas bolas de plástico que "olían muy mal, como a gasolina", y observó primero "tres o cuatro sacos", que luego, ese día, resultaron ser unos 40.

En ese momento, sobre las 16,30 horas de la tarde, fue cuando dio la primera llamada a la central del 112 Galicia. Según relata Fresco a Europa Press, la central de emergencias –dependiente de la Administración autonómica– se puso en contacto con Salvamento Marítimo –Administración del Estado–, pero que este "no podía actuar porque el mar estaba muy bravo".

Además, llamó al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, pero le remitieron a la Policía Nacional, que a su vez le redirigió a la Autonómica, que dijo "que estaba todo preparados para ir a recogerlos al día siguiente".

"Mandé ubicación, mandé fotos, les dije a lo que olía...", añade Fresco, quien también se puso en contacto con Greenpeace y con el Ayuntamiento de Ribeira, que aseguró que al día siguiente mandaría a los grupos municipales de emergencias.

Ese primer día, el 13, este hombre se puso a sacar los sacos hacia la zona de rompiente que había en el primer lugar que observó, pero "en la otra punta de la playa había más". "Aquello era un caos, en total el primer día había sobre unos 40 sacos", describe.

A la mañana siguiente regresó a Balieiros, antes de que llegaran allí las autoridades, y retomó de nuevo esta labor. En total, retiró 58 sacos de pellets de la playa.

Rodrigo Fresco se muestra sorprendido por las reacciones de las administraciones autonómica y estatal, porque "lo sabían desde el 13 de diciembre", cinco días después de que el Tocomao perdiese seis contenedores frente a las costas portuguesas.

Sin embargo, no fue hasta el 20 cuando Salvamento Marítimo notificó por vía telefónica de este suceso con el carguero a Gardacostas y la Xunta activó el plan contra la contaminación marina (Camgal) después de que el 3 de enero recibiese un correo electrónico por parte del Gobierno central.

Fresco critica la gestión por parte de ambas administraciones, que "estaban avisados desde antes", y advierte que "aquí no hay colores políticos". "Los que lo pagamos somos todos los ciudadanos", concluye este vecino de Ribeira.