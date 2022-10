El Gobierno recurrirá el veto a la pesca y la Xunta y la flota gallega lo celebran

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha celebrado este miércoles el anuncio del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, de que el Gobierno recurrirá el veto a la pesca de fondo en 87 caladeros del océano Atlántico y ha esperado que dicho recurso incluya una petición de moratoria de su entrada en vigor, prevista para el próximo domingo, día 9 de octubre.

Así lo ha señalado Rueda en su visita a Vigo en el marco de la Feria Internacional de Productos del Mar congelados, Conxemar, donde ha subrayado que el Ejecutivo central "hizo lo que tenía que hacer" al presentar el recurso ante Bruselas.

Sin embargo, ha reconocido no tener todavía toda la información sobre el tema, pero ha esperado que la documentación presentada vaya aparejada con la petición de la suspensión de la entrada en vigor de la medida.

Aun así, ha subrayado que es una "magnífica noticia" dentro de la "complicada situación" que vive el sector de la pesca gallego, por lo que ha agradecido a Planas esta decisión y ha reivindicado que Galicia continuará apoyando al Gobierno en este aspecto y al sector de la pesca "hasta que se dé la razón sobre una medida que no tiene ni pies ni cabeza" ya que "no está fundamentada en informes técnicos". "Seguiremos todos juntos en esta lucha hasta que venzamos", ha sentenciado el presidente de la Xunta.

Todo ello después de que Luis Planas avanzase este miércoles ante el Pleno del Congreso de los Diputados que España recurrirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el cierre de caladeros a la pesca de arrastre adoptado por la Comisión Europea.

Planas ha asegurado que la decisión de la Comisión Europea es "profundamente injusta para el sector pesquero" y que la información científica que sustenta la decisión del Ejecutivo europeo es "insuficiente y anticuada". "La más moderna disponible estaba sobre la mesa de la Comisión y no se ha tenido en cuenta", ha dicho.

La flota gallega celebra el anuncio

Flota pesquera gallega ha celebrado este miércoles el anuncio del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, de que el Gobierno recurrirá el veto a la pesca de fondo en 87 caladeros del Océano Atlántico, sin embargo ha mostrado su pesimismo sobre la posibilidad de que exista una moratoria para que esta norma no entre en vigor el próximo domingo, 9 de octubre.

Así, el presidente de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (Arvi), Javier Touza, ha mostrado su felicidad ante la decisión del Ejecutivo central, indicando que "ha estado a la altura" de las demandas no solo del sector pesquero, sino de las comunidades autónomas afectadas y de la sociedad civil.

Para él, este veto es una decisión "injusta" y "arbitraria" de la Comisión Europea, debido a la falta de informes socioeconómicos y científicos actualizados que lo sustenten.

En declaraciones a Europa Press, Touza ha reconocido que no se sabe si este recurso será admitido a trámite o qué resolución tendrá, pero ha subrayado la importancia de su presentación "en defensa de la imagen del sector", por lo que ha agradecido al Gobierno y a la Xunta su trabajo.

Preguntado sobre si podría impedirse todavía la entrada en vigor de la norma este domingo, el presidente de ARVI ha indicado que eso es "inexorable", pese a que ha esperado que "en el último minuto" haya "cierta sensibilidad" por parte de la Comisión Europea para "minorar el impacto" del reglamento.

Por su parte, el gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Burela (Lugo), Sergio López, también ha indicado que el recurso es una "buena noticia" aunque ha mostrado su pesimismo ya que prevé que el Ejecutivo no presente una petición de moratoria.

Tal como ha indicado en declaraciones a Europa Press, este recurso judicial se podrá "eternizar" durante varios años, por lo que la flota "no puede esperar tanto tiempo parada".

López ha recordado que la mayoría de las empresas a las que representa se dedica a la pesca de palangre, que utiliza anzuelos de unos dos centímetros "que no dañan los fondos marinos". Además, ha explicado que en un primer momento este arte de pesca no estaba afectado por el reglamento europeo y no fue hasta este verano cuando se conoció que sí se incluiría dentro del veto.

Por ello, ha pedido que Bruselas vuelva a analizar las zonas afectadas por el reglamento, indicando que muchas de las 87 establecidas no cumplen con las características que harían necesaria un parón en la pesca.

