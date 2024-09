El gobierno de Mondariz presenta su dimisión y reta a PP, BNG y PSOE a aliarse

El gobierno de Mondariz liderazgo por AporM presentó este miércoles su dimisión ante "o bloqueo absoluto dos tres grupos municipais da oposición (PP, BNG e PSOE)", según señala en una de prensa, en la que acusan a los citados partidos de "permanecer unidos para paralizar calquera avance, investimento ou mellora para a cidadanía".

De este modo, el alcalde, Xoán Carlos Montes, trasladaba a los vecinos que los cinco ediles de AporM, "sacrificando toda a dedicación destes anos", renunciaban a sus cargos para pasar a la oposición y abrir el camino "a un novo goberno de alianza dos tres grupos que dea luz verde ás necesidades das veciñas e veciños".

"A intervención do Estado é inmediata e afogarán a economía do Concello"

"Se o problema é AporM apartámonos pero seguiremos dende a oposición loitando por un futuro mellor para as veciñas e veciños. Queda claro que non están facendo un exercizo político tan só persoal e que o seu empeño en destruír a figura do alcalde é maior que a responsabilidade que teñen coa cidadania", explica el todavía regidor en un comunicado.

"A irresponsabilidade é tan grande que nin sequera renunciando nós a todas as nosas propostas queren sentar a negociar. A intervención do Estado é inmediata e afogarán a economía do Concello", señalan los dimisionarios.

Finalmente, Montes Bugarín advierte que "isto non é un xogo de estratexia, isto é política local é a xestión dos servizos públicos, da mellora do día a día de cada un dos catro mil habitantes que temos. Non é unha actitude seria. Nos estamos aqui con vocación de servizo non para alimentar egos".