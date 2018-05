O goberno da Coruña lamenta os enfrontamentos cos okupas e destaca o esforzo para evitalos

A concelleira de Seguridade Cidadá do Concello da Coruña, Rocío Fraga, lamentou os enfrontamentos rexistrados este mércores entre okupas e axentes da Policía Local e Nacional, aínda que subliñou "o esforzo feito durante meses, por todas as partes, para evitalos".

En rolda de prensa, manifestou o "profundo pesar" do goberno local pola existencia de persoas feridas, aínda que indicou que o dispositivo policial que se estableceu estaba dirixido só a "custodiar un ben de dominio público". "En ningún caso a desaloxar nin a cargar contra ningunha persoa".

Rocío Fraga, que compareceu acompañada polo concelleiro de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, e da edil de Participación, Claudia Delso, asegurou que levaban "meses" traballando para evitar "a situación vivida este mércores", dixo tras uns incidentes que comezaron cun enfrontamento entre Policía Local e okupas e posteriormente coa Policía Nacional.

Ademais, fixo un chamamento "á tranquilidade e a calma co obxectivo de que a tensión non se incremente". De novo, insistiu que vencera o prazo notificado aos okupas e que a antiga Comandancia de Obras recuperouse ao constatar que estaba baleira.

RESPOSTA DO PSOE. Mentres, o grupo municipal socialista solicitou que se convoque a Comisión de Seguridade do Concello da Coruña coa finalidade de que o alcalde, Xulio Ferreiro, "poida dar as explicacións oportunas sobre o ocorrido no desaloxo da Comandancia de Obras.

Para o portavoz socialista, José Manuel García, "Marea Atlántica debe trasladar aos grupos municipais os datos e as accións adoptadas esta semana, unha vez se complete a recuperación das instalacións".